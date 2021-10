Spitzbergen: Eine Stadt schmilzt

profil: Warum gibt es keine erneuerbaren Energien auf Spitzbergen?

Ylvisåker: Longyearbyen macht gerade einen Wandel durch. Wir wollen eine grünere Stadt werden. Das letzte Kohlekraftwerk schließt 2023. Derzeit überlegt die Regionalregierung, wie wir Sonne, Wasser, Erdwärme und Wind nutzen können. Dieselgeneratoren werden beim Wechsel zu den Erneuerbaren helfen.

profil: Trotz aller Katastrophen zweifeln viele in Spitzbergen am menschengemachten Klimawandel. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Ylvisåker: Es ist eine unbequeme Wahrheit. Viele Menschen sagen, dass sich das Eis und das Wetter hier immer schon verändert hätten. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das. In meinem Buch versuche ich zu erklären, wie wir mit unserem -Ausstoß den natürlichen Kreislauf in der Arktis aus dem Gleichgewicht bringen.

profil: Wie haben Ihre Landsleute das Buch aufgenommen?

Ylvisåker: Überraschend positiv. Sogar die alten Männer aus der Stadt haben es gelesen. Ihr einziger Kommentar war: „Du warst seekrank!“ Das hat mich gefreut, denn die Stelle, wo ich meine Reise mit dem Forschungsschiff Helmer Hanssen beschreibe, ist weit hinten im Buch.

profil: Verstehen Sie den Ärger vieler Spitzbergener über den Ausstieg aus der Kohle?

Ylvisåker: Durchaus. Longyearbyen wurde als Kohlestadt gegründet, und viele sind stolz darauf. Sie sehen nicht ein, warum wir unsere Steinkohlemine schließen, während Großbritannien ein neues Braunkohlewerk baut. Steinkohle hat einen

weitaus höheren Heizwert, und die Industrie braucht sie, um Photovoltaikanlagen und Windräder zu bauen.

profil: Viele Inseln könnten durch den Anstieg des Meeresspiegels untergehen. Besteht diese Gefahr auch auf Spitzbergen?

Ylvisåker: Das Gegenteil ist der Fall. Durch das immer geringere Gewicht der Gletscher erhebt sich die Insel bereits jetzt aus dem Wasser. Wissenschafter rechnen außerdem damit, dass die Südspitze der Insel abbrechen wird, weil sich die Gletscher in der Hambergbukta zurückziehen. In 35 bis 45 Jahren könnte es so weit sein, wenn die Schmelze im heutigen Tempo voranschreitet. Vielleicht geht es sogar schneller.