Gaza: Der Weg nach draußen

Am Abend des 19. Dezember 2023 sitzt Wajiha Al-Abyad mit ihrem drei Jahre alten Sohn Taim und ihrem sieben Wochen alten Sohn Ahmed in einem Bus, der sie nach Rafah an der südlichen Grenze des Gazastreifens gebracht hat. Doch der Übertritt nach Ägypten bleibt ihr an diesem Tag verwehrt. Die Dunkelheit bricht herein, es ist zu gefährlich, um wieder zurückzufahren. Der Bus würde im Dunkeln von den israelischen Streitkräften vielleicht unter Beschuss genommen. Al-Abyad kennt niemanden in Rafah, aber schließlich wird sie von einer Familie aufgenommen und darf mit ihren Kindern in dem Haus auf dem Boden schlafen. Es ist eiskalt, Al-Abyad hat Angst, und sie hat für ihre Kinder nichts zu essen. In dieser Nacht schwört sie, wenn sie es rausschafft, nie wieder nach Gaza zurückzukehren.

Doch sie weiß, dass es nicht leicht sein wird, diesen Vorsatz zu beherzigen. Wohin soll eine Palästinenserin aus Gaza gehen? Wo wird sie bleiben können? Wird sie es schaffen, ihrer Heimat für immer den Rücken zuzuwenden? All das ist nicht nur ein individuelles Problem einer jungen Frau und ihrer beiden Kinder. Die Frage, was mit der Bevölkerung von Gaza geschehen soll, beschäftigt die Regierungen in Israel, Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, Europa und den USA.

Unmittelbar jedoch ist Wajiha Al-Abyad auf sich allein gestellt. Am nächsten Tag, dem 20. Dezember, wartet sie nach einer durchfrorenen Nacht hungrig wieder an der Grenze. Sie will aus Sicherheitsgründen nicht sagen, wie es ihr schließlich gelungen ist, nach Ägypten einzureisen.