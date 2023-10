W. ist eine Frau aus Gaza, die profil vor fünf Jahren bei einer Reportage in der palästinensischen Enklave kennengelernt hat. Sie verfügt über einen Universitätsabschluss im Fach Englische Literatur und arbeitete bei einer arabischen Frauenrechtsorganisation. Sie ist verheiratet, ihr Mann ist derzeit in Dubai. W. hat ihr gesamtes Leben in Gaza verbracht und wohnt im Stadtviertel Al Rimal, eine der vergleichsweise wohlhabenderen Wohngegenden von Gaza-Stadt, von der die Nachrichtenagentur Associated Press vergangene Woche schrieb, der Bezirk sei „von einem beispiellosen Bombardement verwüstet“ worden. Mittwochnacht konnte profil eine Verbindung zu W. herstellen und mit ihr schriftliche Nachrichten und Audio-Files austauschen.