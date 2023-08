Giorgia Meloni: Amerikas Liebling

Giorgia Meloni ist, wenn man so will, von der ultrarechten, polternden Oppositionspolitikerin zur gefragten Staatsfrau geworden. Mit der chinafreundlichen Politik ihres Vorgängers Giuseppe Conte räumt sie auf, beim umstrittenen Thema Staatshaushalt führt sie den vorsichtigen Kurs des Technokraten Mario Draghi weiter. Von ihren alten Verbündeten, dem rechtsnationalen „Fidesz“ in Ungarn und der nationalkonservativen „PiS“ in Polen, hat sich Meloni entfremdet. Bei der Frage der Migration steht Italien nicht mehr auf der Seite der Visegrád-Staaten. Budapest und Warschau lehnen den Migrationspakt der EU mit Tunesien ab, den Meloni federführend mitverhandelt hat. Auch von Marine Le Pen hat sie sich distanziert.

Und so war Meloni der warme Empfang in Washington gewiss. Biden mag bei vielen Themen anderer Ansicht sein. Bei den Rechten von Homosexuellen etwa oder in der Familienpolitik. In den wichtigen Fragen – Ukraine, Bekenntnis zur NATO, Gegnerschaft zu Russland – hat sich Meloni gegen ihre Koalitionspartner, die ultrarechte „Lega“ und die rechtspopulistische Forza Italia, durchgesetzt. Was die Solidarität mit der Ukraine betrifft, kann sich Biden auf Italien verlassen.

Während sich der mittlerweile verstorbene Forza-Chef Silvio Berlusconi im Februar auf die Seite seines alten Freundes Wladimir Putin stellte und Wolodymyr Selenskyj die Schuld am Krieg zuschob, schickte Meloni Waffen in die Ukraine und trug alle Sanktionen gegen Russland mit. Ihren Regierungspartnern gefällt das nicht, Forza Italia und Lega sind bekannt für ihre freundschaftlichen Beziehungen zu Putins Partei „Einiges Russland“. Doch bisher ließ sich Meloni davon nicht beeindrucken.

Nun räumt sie auch mit den speziellen China-Beziehungen Italiens auf. Melonis Vorgänger Giuseppe Conte hatte 2019 die Teilnahme am Projekt „Neue Seidenstraße“ unterzeichnet, mit dem China weltweit Milliarden in den Bau von Häfen, Kraftwerken und Infrastruktur investiert. Mit der Initiative will Peking enge Beziehungen zu den beteiligten Ländern knüpfen, Türöffner sind die massiven Investitionen. Für Meloni ist das Projekt ein „großer Fehler“; bis Ende des Jahres soll Italien aussteigen. Auch das ist ganz im Sinne der USA.

Melonis Proamerikanismus steht nicht unbedingt im Widerspruch zur postfaschistischen Ausrichtung ihrer Partei. Immerhin waren USA und NATO wichtige Verbündete gegen den Hauptfeind der italienischen Rechten: die Kommunisten. „Italiens Rechte und Postfaschisten haben sich nach 1945 schnell von antiamerikanisch zu antikommunistisch gedreht“, sagt der Historiker David Broder. In seinem Buch „Mussolini’s Grandchildren“ setzt sich der 34-jährige Brite mit der jüngeren Geschichte des italienischen Faschismus auseinander. „Nach dem Absturz der Christdemokraten wollten Italiens Rechte eine italienische Version der Republikaner schaffen“, sagt Broder. Vereint werden sollten alle Kräfte rechts der Mitte, bis an die Grenzen des politischen Spektrums. „Die Fratelli d’Italia hat das geschafft“, sagt Broder, „sie ist eine breit aufgestellte nationalistische Partei geworden.“

Nation, Identität, Familie

Auf der internationalen Bühne kann Meloni durch ihr beherztes Handeln überzeugen. Zu Hause in Italien übt sie, was rechte Parteien am besten können: den Kulturkampf.

So hat Melonis Regierung Maßnahmen gegen gleichgeschlechtliche Eltern auf den Weg gebracht. Anerkannt werden soll künftig nur noch ein Elternteil: die biologische Mutter oder der biologische Vater. Partnerinnen und Partnern wird die Elternschaft aberkannt, sie verlieren alle Rechte.

Stramm rechts ist Meloni auch in der Sozialpolitik. Die Fratelli d’Italia wettert seit Jahren gegen die „soziale Hängematte“ und vermeintlich faule Arbeitslose.

Im Parlament habe sie stets gegen finanzielle Unterstützungsleistungen gestimmt, gegen die Einführung des Mindestlohns und die Erhöhung der Pensionen.