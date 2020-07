Halle: Anatomie eines Attentats

Politische Zusammenhänge werden offengelegt

Stephan B. lebte in Deutschland und wurde dort sozialisiert. Die mörderische Ideologie, die er sich angeeignet hat, entsprang nicht allein seinem Hirn. Bis jetzt deutet nichts darauf hin, dass B. an politischen Veranstaltungen teilgenommen hätte oder Mitglied einer politischen Gruppierung gewesen wäre. Auch über Kontakte in das rechtsextremistische Milieu ist nichts bekannt. Sein Idol dürfte Brenton Tarrant sein, der am 15. März 2019 in der neuseeländischen Stadt Christchurch bei Anschlägen auf zwei Moscheen 51 Menschen tötete. B. kopierte Tarrants Vorgehen in mehreren Punkten: durch das Filmen und Streamen der Tat, die militärartige Kleidung samt Helm, das "Manifest".



In Deutschland beschwor die Alternative für Deutschland (AfD) seit der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 Horrorszenarien herauf. "Der Bevölkerungsaustausch in Deutschland läuft auf Hochtouren", sagte Alexander Gauland, damals stellvertretender Parteivorsitzender, im Jahr 2017 und warnte, der Sozialstaat werde "in einen Zusammenbruch gesteuert".



Stephan B. dürfte - ähnlich wie Tarrant - der Theorie anhängen, wonach westliche Staaten mittels eines gezielten "Bevölkerungsaustausches" in muslimische Gesellschaften umgewandelt werden sollen. 2015, im Jahr der Flüchtlingskrise, begann er damit, sich zu bewaffnen.



Beide, B. und Tarrant, sahen sich als Vorbild für andere potenzielle Täter. B. wollte unter anderem beweisen, dass es möglich sei, einen solchen Anschlag mit selbst gebauten Waffen zu verüben.

Die Bedeutung der Tat muss ermessen werden

Was Stephan B. am 9. Oktober 2019 getan hat, geht über zweifachen Mord und mehrere Mordversuche hinaus: Er gefährdete mit seinen Verbrechen auch die innere Sicherheit Deutschlands, konkret den Schutz von Minderheiten vor Gewalt - und Willkürherrschaft. Wenn Juden, Muslime und Ausländer nicht mehr darauf vertrauen können, in Deutschland sicher leben zu können, wäre dies eine unerträgliche Situation.