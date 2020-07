Nebenklägerin Feist: "Ich will dem Täter gegenübertreten"

Die Bundesrepublik fühlt sich anscheinend nicht zuständig, uns die Teilnahme am gesamten Prozess zu ermöglichen, und die vorsitzende Richterin scheint das zu tun, was für sie am angenehmsten ist. Beide Beobachtungen fügen sich in das Bild Deutschlands, das ich in den vergangenen drei Jahren gewonnen habe. Nach außen hin vermittelt man gerne den Eindruck einer geläuterten Nation, die aus der Vergangenheit gelernt hat und nun den mahnenden Zeigefinger erhebt. Geht es aber um den Blick nach innen, will plötzlich niemand mehr wahrhaben, dass es sich bei Antisemitismus um ein flächendeckendes, zutiefst in der deutschen Gesellschaft verankertes Phänomen handelt. Das zeigt sich auch am Beispiel Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, rund eine Autostunde von Halle entfernt, wo der Prozess um den rechtsradikalisierten Täter stattfinden wird. In Sachsen-Anhalt sitzt die rechtsradikale AfD als zweitstärkste Partei im Landtag. Im berühmten Magdeburger Dom hängt seit jeher völlig unkommentiert die sogenannte "Judensau", eine antisemitische Darstellung aus dem Mittelalter, und die Vorhalle des Doms wird von Ecclesia und Synagoga, einer weiteren das Judentum verhöhnenden Darstellung, geziert.



Weithin unkommentiert blieb auch der Fluchtversuch, den der Täter, der uns alle, die wir am 9. Oktober 2019 in der Synagoge waren, töten wollte, Ende Mai aus seiner Untersuchungshaft unternahm. Zehn Minuten war er dabei unbeaufsichtigt. Gröberes Aufsehen scheint der Vorfall, von dem wir erst Tage später und über den Medienbericht eines Lokalblatts erfuhren, nicht erregt zu haben. Damit bestätigt sich ein Stück weit meine dunkle Vermutung, dass Antisemitismus und die Gefahr rechtsradikaler Ideologie und Gewalt in ihrer Tragweite in Deutschland schlichtweg nicht verstanden werden - oder, schlimmer noch, zwar erkannt, aber nicht ernst genommen werden.



Was bleibt also, nachdem meine Erwartungen schon vor Prozessauftakt enttäuscht wurden? An meiner Anfang März bereits getroffenen Entscheidung, beim Prozess aussagen zu wollen, hat sich nichts geändert, ganz im Gegenteil: Mein Bedürfnis, dem Täter vor Gericht gegenüberzutreten, hat sich nach den Ereignissen der vergangenen Wochen noch verstärkt. Ich möchte ihm - wie auch mir selbst - beweisen, dass ich mich nicht unterkriegen lasse, in der Hoffnung, dieses traumatische Kapitel endlich abzuschließen und hinter mir lassen zu können.



Beim Gedanken an den bevorstehenden Prozess wird mir allerdings auch ziemlich unwohl. Meiner Befürchtung, dass der Anschlag auf die Synagoge in Halle als Einzelfall bagatellisiert und dann rasch vergessen wird, wie so viele andere antisemitische Ereignisse in der deutschen Geschichte, steht nur ein kleiner Hoffnungsschimmer gegenüber, dass es diesmal doch endlich anders wird. Um ehrlich zu sein, halte ich meine Hoffnung, dass auf empörte "Nie wieder!"-Rufe langfristige Veränderungen folgen, aber auch für naiv. In der Bekämpfung von Antisemitismus wie auch im Prozess um einen rechtsradikalen Täter scheint die Mehrheit in Deutschland letztlich doch nur das zu tun, was ihr am besten passt. Sich mit der eigenen Vergangenheit zu konfrontieren und der unbequemen Realität der Gegenwart ins Auge zu blicken, gehört wohl leider nicht dazu.



Seit einiger Zeit denke ich über mögliche Übergriffe und antisemitische Protestmärsche während des Prozesses nach. Dass unsere Wohnadressen möglicherweise an rechtsradikale Gruppierungen durchsickern könnten, macht mir Angst. Mein Sicherheitsgefühl in Deutschland wurde mir mit dem Anschlag auf die Synagoge genommen, das Vertrauen in sämtliche deutsche Autoritäten - Polizei, Justiz, Regierung - habe ich in den Monaten seither auch verloren. Und so mischt sich in meine Angst auch Zorn, weil ich mir eine Zukunft in Deutschland unter diesen Umständen nicht vorstellen kann.