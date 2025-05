Harris-Berater über Biden: „Er hat uns in die Scheiße geritten“

Dass Biden dennoch als Kandidat der Demokraten gegen Donald Trump antrat, bezeichnen die Autoren als „Ursünde“. „Wir sind als Partei dermaßen betrogen worden“, sagt David Plouffe, der 2008 Barack Obamas Wahlkampf leitete und nach Bidens Ausstieg aus dem Rennen für eine „Rettungsmission“ in Kamala Harris’ Team geholt wurde. „Er hat uns total in die Scheiße geritten.“

Endgültig offensichtlich wurde Bidens kognitiver Verfall bei der TV-Debatte gegen Trump Ende Juni. Immer wieder verlor er den Faden, brachte Dinge durcheinander, starrte mit leerem Blick vor sich hin. Der Kokon, den seine Leute um ihn gesponnen hatten, riss, in der Demokratischen Partei brach blanke Panik aus, doch Bidens Team blieb dabei: Alles in Ordnung, er habe nur einen schlechten Tag gehabt. Drei Wochen später trat Biden schließlich doch zurück, Vizepräsidentin Kamala Harris übernahm die Kandidatur – und scheiterte im Rennen um das Weiße Haus gegen Donald Trump.

„Das ist VERRAT auf höchster Ebene!“

„Hybris“ läuft auf die Frage hinaus, wie viel Schuld Biden und sein engster Kreis an der Wiederwahl Trumps tragen. Und die Autoren stellen die Frage, was unternommen werden muss, damit so etwas nicht noch einmal geschieht. Denkbar wäre etwa ein neues Gesetz, mit dem das Weiße Haus verpflichtet würde, regelmäßig wahrheitsgetreu über den Gesundheitszustand des Präsidenten zu informieren.