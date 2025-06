Militärexperte Reisner: „Der Iran hat ein ausgeklügeltes Arsenal an Raketen“

Es gab auch bei den letzten beiden Angriffen des Iran auf Israel eine Involvierung der USA, Frankreichs und Großbritanniens zur Unterstützung Israels. Jetzt geht es vor allem um Hilfe bei der Fliegerabwehr und um Logistik. In der Nacht ist eine ganze Armada von Tankern Richtung Israel gestartet. Die israelischen Kampfflugzeuge müssen rund um die Uhr in der Luft sein, auch über dem iranischen Luftraum.

Die USA haben Israel in der Nacht auf heute Dutzende Flugzeuge zur Luftbetankung geliefert. Werden sie direkt in den Krieg gegen den Iran eintreten?

Wieso?

Reisner

Die Israelis versuchen, sofort zu reagieren, sobald ein erkennbarer Raketenstart bevorsteht, und das geht am besten mit Kampfflugzeugen. Wenn sich irgendwo die Rampe eines Untergrundbunkers öffnet und ein Fahrzeug mit einer Rakete herauskommt, will Israel diese kritische Situation des Starts nutzen und zuschlagen, bevor die Rakete abgeschossen wird.

Stimmt es, dass nur die USA über bunkerbrechende Bomben verfügt, mit der Israel die Uran-Anreicherungsanlagen des Iran zerstören kann?

Reisner

Die USA haben hier im Westen ein Alleinstellungsmerkmal. Die sogenannten GBU-Bomben (Guided Bomb Unit, Anm.) können Ziele tief unter der Erde treffen. Sehr eingeschränkt gibt es in Europa auch ähnliche Systeme, etwa den Marschflugkörper Taurus, der könnte mithilfe eines Zünders verzögert nach Eindringen unterirdisch zünden. Doch die speziellen Bunker, in denen die Atomanlagen des Iran versteckt sind, können wahrscheinlich nur amerikanische GBU brechen.

Was kann und will Israel noch zerstören?

Reisner

Israel hat angekündigt, das Potenzial der Iraner zu zerstören, ihrerseits Israel anzugreifen. Es geht um Raketen- und Drohnenabschussbasen, um unterirdische Depots, in denen diese Waffen gelagert werden, und um mobile Raketenwerfer. Israel versucht auch, die militärische Führungsstruktur des Iran zu zerstören. Wenn Iran weiter zivile israelische Ziele trifft, wird man beginnen, die iranische wirtschaftliche Kapazität zu zerstören, wie es jetzt schon beginnt: Raffinerien, Gaslager, Förderstätten. Israel wird versuchen, Druck ausüben, damit das Volk gegen das Regime vorgeht.

Der Krieg wird wohl nicht so schnell vorüber sein. Wer hält länger durch: Israel oder der Iran?

Reisner

Das ist die Frage. Die Iraner können derzeit noch eine Angriffswelle nach der anderen starten. Israel kann mithilfe der USA und anderer Verbündeter Raketen, Marschflugkörper und Drohnen abschießen. Die Israelis haben ein dreistufiges Abwehrsystem: Iron Dome, David‘s Sling und Arrow 3, die von den Amerikanern gelieferten THAAD-Batterien (Terminal High Altitude Area Defence), sowie schiffgestützte SM (Standard Missile)-3/6 Abfangraketen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

Wem gehen zuerst die Raketen aus?

Reisner

Das kann niemand beantworten, weil sich die Variablen dieser Gleichung stetig verändern. Die Israelis haben versucht, innerhalb der ersten 48 Stunden so schnell wie möglich alle kritischen Ziele zu zerstören, also die Fliegerabwehr, Raketen und Bunkereingänge, um den Zugang des Iran zu seinen Tausenden Raketen zu begraben. Das ist bis zu einem gewissen Grad gelungen, doch der Iran ist immer noch in der Lage, Raketen abzufeuern. Die Frage ist, wie lange noch. Wie viele Raketen der Iran noch zur Verfügung hat, versucht auch der israelische Geheimdienst herauszufinden.

Können Sie einschätzen, wie groß das Arsenal des Iran ist – oder vor dem Angriff Israels war?

Reisner

Der Iran hat in den vergangenen Jahren behauptet, über bis zu 20.000 Raketen zu verfügen. Das ist Propaganda, aber die Kapazitäten sind bestimmt hoch. Niemand weiß, wie viel der Iran noch unter der Erde hat und was davon er noch starten kann. Deshalb auch die israelische Dauerpräsenz am Himmel: Um zu sehen, was am Boden geschieht – und darauf zu reagieren. Sicher ist: Der Iran hat ein ausgeklügeltes Arsenal an Raketen, das haben auch jahrzehntelange Sanktionen nicht verhindert.

Können Israel überhaupt die Raketen ausgehen? Sie werden ja nachgeliefert, allen voran von der Militärmacht USA.

Reisner

Es gibt die sogenannte Saturierung, die Übersättigung: Jedes System hat einen Punkt, ab dem es nicht mehr in der Lage ist, Angriffe abzuwehren. Israel und die USA sind sehr gut vorbereitet, und Amerika zieht in der Nähe Schiffe zusammen, um Israel zu unterstützen. Die USA produzieren weltweit am meisten Abwehrraketen. Schätzungen zufolge werden jährlich zwischen 80 und 100 THAAD-Raketen produziert und etwas weniger SM-3/6 Fliegerabwehrraketen. Sollte der Iran wirklich noch zehntausende Raketen haben und jeden Tag auf Israel feuern, dann ist auch das israelische System mit Unterstützung der USA irgendwann überfordert.