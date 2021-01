Manfred Nowak über die Jagd auf Assange: "Es ist ein politischer Skandal"

profil: Ein Gericht in London hat entschieden, dass Julian Assange nicht in die USA ausgeliefert werden soll. Die Richterin hat ihr Urteil mit dem psychischen Zustand Assanges begründet und mit den Haftbedingungen, die ihn in den USA erwarten. War das Urteil also keines im Sinne der Pressefreiheit?

Nowak: Natürlich nicht. Es ist ein Urteil gegen die Pressefreiheit, gegen die Meinungsfreiheit und gegen den investigativen Journalismus. Es ist auf der einen Seite positiv, weil es das Auslieferungsbegehren der Vereinigten Staaten ablehnt, aber die Begründung stützt sich ausschließlich auf seinen psychischen und gesundheitlichen Zustand und die Gefahr des Suizids. In allen wesentlichen Punkten hat die Richterin den Anwälten der USA recht gegeben.



profil: In welchen etwa?

Nowak: Zum Beispiel, dass Assange in den USA ein faires Gerichtsverfahren erwarten würde. In Wahrheit würde er aber an einem Gericht im Eastern District of Virginia angeklagt werden. Das ist die Gegend, in denen die Nachrichtendienste der USA angesiedelt sind. Eine Jury würde dort, das zeigen frühere, ähnliche Fälle, gegen Assange entscheiden. Ein faires Verfahren, das den Grundsätzen der europäischen Menschenrechtskonvention entspricht, ist zu bezweifeln. Hinzu kommen die Bedingungen in Hochsicherheitsgefängnissen der USA, die nach europäischen Standards unmenschlich sind. Die Richterin hat ausdrücklich gesagt, dass es keinen Grund gibt, anzunehmen, dass er kein faires Verfahren haben würde. In einem Punkt nach dem anderen hat sie die Argumente der Vereinigten Staaten akzeptiert. Am Ende urteilte sie, dass er nicht ausgeliefert werden kann, weil er suizidgefährdet ist.



profil: Im Verfahren ging es nicht um Assanges Taten, sondern nur darum, ob er ausgeliefert werden darf. Im Auslieferungsvertrag zwischen Großbritannien und den USA von 2007 steht, dass niemand ausgeliefert werden darf, dem eine politische Tat vorgeworfen wird. War also der ganze Prozess nicht rechtens?

Nowak: Nein, das stimmt nicht. Was eine politische Tat ist, das ist ein dehnbarer Begriff. Der Espionage Act, das Spionagegesetz der USA, geht auf den Ersten Weltkrieg zurück; es richtet sich gegen Spione und Saboteure und wurde auch gegen Aufdecker angewandt. Das ist ein Strafdelikt, nicht notwendigerweise ein rein politischer Fall. Insofern kann man das schon so argumentieren. Wenn man das Spionagegesetz der Vereinigten Staaten so auslegt, dass sogar WikiLeaks und die Veröffentlichung von amerikanischen Verbrechen im sogenannten War on Terror und im Irak schon Spionage sind, dann stellt sich allerdings die Frage, wieweit man das Leuten wie Chelsea Manning, die ja Teil der Streitkräfte war, anlastet oder den Journalisten, die diese Informationen dann bekommen und publizieren. Das so weit auszudehnen, ist ein massiver Anschlag auf die Pressefreiheit.