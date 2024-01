Migration in die USA: Amerikas Alptraum

Wir werden den Menschen sagen, dass sie in New York nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachten werden.

In New York schreibt ein Gesetz vor, dass alle, die es brauchen, von der Stadt eine Unterkunft zur Verfügung gestellt bekommen müssen. Adams, der in der Not sogar überlegt hat, Menschen auf Kreuzfahrtschiffen einzuquartieren, versucht seit Monaten, die 42 Jahre alte Regelung aufzuweichen, doch de facto ist sie ohnehin Geschichte, zumindest für erwachsene Migranten. Im Sommer mussten Menschen vor dem Roosevelt campieren, die Schlange der Schlafenden reichte den ganzen Block hinunter bis zur Madison Avenue.

Nach New York gekommen sind die Leute mit Bussen aus dem Süden. Über die rund 3150 Kilometer lange Grenze zu Mexiko gelangten 2023 fast 2,5 Millionen Flüchtlinge und Migranten in die Bundesstaaten Texas, Kalifornien, Arizona und New Mexiko. Seit etwas mehr als einem Jahr schickt Greg Abbott, der republikanische Gouverneur von Texas, Einwanderer per Bus nach New York, Chicago und in andere Großstädte im Norden. Seine politische Taktik, Migranten in von Demokraten regierte Gebiete zu karren, geht auf: Im Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen im kommenden November ist das Thema Einwanderung zum dominierenden Faktor geworden. Die Republikaner schüren Ängste vor einer Zunahme von Kriminalität und Drogenproblemen. Und Präsident Joe Biden gerät von allen Seiten unter Druck.

Wie in Europa profitiert auch in den USA der äußerste rechte Rand am meisten von den steigenden Migrationszahlen. Unterstützung bekommt Abbott von Donald Trump. Der ehemalige Präsident wird voraussichtlich noch einmal für die Republikaner antreten, er liegt in allen Umfragen zu den Vorwahlen meilenweit vorn. In seiner Amtszeit ließ er zwischen den USA und Mexiko teilweise eine Mauer errichten, heute spricht er von illegalen Einwanderern aus aller Welt, die „das Blut unseres Landes vergiften“. Sollte er wiedergewählt werden, so Trump, würde er in der Migrationspolitik „wie ein Diktator“ agieren und „die größte Deportationsoperation in der amerikanischen Geschichte starten“.