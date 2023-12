Der große Bluff mit den Abschiebungen

Innenminister Karner (ÖVP) will Asylzentren in Drittstaaten: „Es muss nicht Ruanda sein.“

Daher treibt Großbritannien seit 2021 das „Ruanda-Modell“ voran: Migranten, die über den Ärmelkanal nach England kommen, sollen nach Ruanda abgeschoben werden. Erst dort könnten sie einen Asylantrag stellen. Das soll das Geschäft der Schlepper zerstören. Mehreren EU-Ländern, darunter Österreich, gefällt dieser Plan – dem Höchstgericht in London allerdings nicht. Es hat das Vorhaben vorerst gestoppt. Doch die Politik will sich nicht abhalten lassen: Der britische Premier Rishi Sunak will das Gericht per Notfallgesetz overrulen. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) meinte vor wenigen Tagen, sie sehe nach wie vor Chancen für das „Ruanda-Modell“. Ihr österreichischer Amtskollege Gerhard Karner von der ÖVP sagte in den „Salzburger Nachrichten“: „Es muss nicht Ruanda sein.“ – Asylausweichquartiere in Drittstaaten hält er nach wie vor für eine gute Lösung.

Rechte Welle folgt auf Flüchtlingswelle

Die Zeit für neue Lösungsmodelle wird knapp. Im Juni 2024 finden EU-Wahlen statt. Regierungsparteien wie die ÖVP stehen unter massivem Druck der Rechtspopulisten, die in ganz Europa Wahlerfolge feiern. In Italien wurde Giorgia Meloni von den postfaschistischen Fratelli d’Italia vor einem Jahr Ministerpräsidentin, in den Niederlanden hat Islam-Hasser Geert Wilders die Parlamentswahlen im November gewonnen, und in Österreich führt die FPÖ die Wahl-umfragen deutlich an.