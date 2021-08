Afghanistan, so nahe

Afghanistan ist nun in der Hand der Taliban. Die entsetzlichen, auf Twitter kursierenden Bilder von den Verzweifelten, die sich außen an die Tragflügel einer US-Militärmaschine hängen, werden sich in das kollektive Gedächtnis einbrennen. Die Niederlage des Westens am Hindukusch überschattet derzeit alles. Ihre Auswirkungen werden weit über die geplagte Region hinaus lange – vielleicht für Jahrzehnte – zu spüren sein. Auch hierzulande.

2015 kamen Zehntausende afghanische Flüchtlinge nach Österreich, das Gros von ihnen junge Männer. Fast 3000 bekamen allein im Vorjahr Asyl, viele allerdings erhielten bloß subsidiären Schutz und nicht wenige müssen um ihren Aufenthalt und eine Perspektive bangen. Doro Blancke von der Organisation „Flüchtlingshilfe – Refugee Assistance“ begleitete Hunderte junge Afghanen, sah Dutzende mehr oder weniger reüssieren, einige straucheln und nicht wenige in den Abschiebeflieger nach Kabul steigen. Sie alle hätten nun „die schwerste Not“, sagt sie. Jene, die es geschafft haben, fühlten sich schuldig, weil ihre Verwandten in Afghanistan einem ungewissen Schicksal überlassen sind. Die anderen müssten sich nach ihrer Abschiebung in einem Keller in Herat oder in Masar-e Sharif nun selbst vor den Taliban verstecken. Und was ist mit den vielen, die in griechischen Lagern oder am Balkan auf eine Chance weiterzukommen warten? „Wenn man sie noch lange festhält, programmiert man sie auf Frust und Verzweiflung, das bedeutet für Europa nichts Gutes“, sagt Blancke. Man muss keine Expert:in für Extremismusprävention sein, um zu erkennen, welche künftige Gefahren sich hier zusammenbrauen, wenn politisch nicht gegengesteuert wird.