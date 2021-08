Warum wollt ihr euch nicht impfen lassen?

Einmal Oberösterreich, zwei Mal Tirol oder 1,5 Millionen Menschen. So viele geimpfte Menschen fehlen Österreich, damit das Land gut geschützt in den Herbst geht. 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen müssten geimpft sein, damit die Bevölkerung auch für die Delta-Variante des Covid-19-Virus gut gerüstet ist, sagt das deutsche Robert Koch-Institut. Und 90 Prozent bei den über 60-Jährigen. Aktueller Stand in Österreich: 62 Prozent aller Impfbaren doppelt geimpft, 68 Prozent erstgeimpft (Genesene sind bei den Berechnungen

ausgenommen). Das Angebot an Impfstoff übersteigt längst die Zahl der Impfwilligen. Politiker überschlagen sich mit immer neuen Ideen zwischen Impfpflicht und Impfzuckerl.

Doch verstehen wir überhaupt gut genug, warum sich so viele Bürgerinnen und Bürger der Impfung verweigern? Es geht nicht um die Hardcore-Leugner, die Tests verweigern oder provokant auf Masken verzichten; die sich in kruden Welten verloren haben und dort nicht mehr für Argumente erreichbar sind. Es geht um Menschen von nebenan, die fast jeder Geimpfte aus seinem Umfeld kennt. Das sind die gängigsten Argumente von zwölf Personen, die sich profil anvertrauten. Und das die Gegenargumente zweier ausgesuchter Experten: Virologe Norbert Nowotny von der VetmedUni Wien sowie Hygienefacharzt Hans-Peter Hutter vom Zentrum für Public Health an der MedUniWien.