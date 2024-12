Rechtsruck in Rumänien: Putins Werk und Österreichs Beitrag

Möglicherweise auch aus einem umstrittenen Immobilien-Deal in Rumänien, an dem ein Geschäftsmann aus dem Umfeld der als korrupt verschrienen sozialdemokratischen Partei PSD beteiligt gewesen sein soll, wie „RISE Project“ herausgefunden hat. Gut möglich, dass ein Teil des Geldes in die ersten Immobilienkäufe der Georgescus in Österreich floss. Eine Anfrage an den Politiker blieb unbeantwortet. Der am Immobiliengeschäft beteiligte Geschäftsmann bestreitet jedes Fehlverhalten.

Gefunden haben sie es im isolationistischen Nationalismus und in antiwestlichen Ressentiments, wie sie in den sozialen Medien und im Fernsehen propagiert werden. Getrieben werden diese Erzählungen von Teilen der Kirche, der Wissenschaft und den Sicherheitsdiensten. „Es ist ein Kulturkampf nach den Vorstellungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin“, sagt Schmitt. Auf der einen Seite dieser Erzählung steht die verkommene EU, die Rumänien in einen Krieg mit Russland führt und Familien zerstört; auf der anderen bietet Georgescu Lösungen in klarer Sprache an: Familie, Glauben, Tradition.

Politiker wie Innenminister Gerhard Karner verstehen nicht, was das Schengen-Veto Wiens in Rumänien ausgelöst hat.

„Die Chance Rumäniens liegt in der Weisheit Russlands“, sagte Georgescu einmal. Der Krieg in der Ukraine existiere nicht, die Nachrichten darüber seien erfunden. In einem Land mit der niedrigsten Bildungsquote in der EU, fehlender historischer Aufarbeitung und tief verwurzelten antiwestlichen Ressentiments haben große Teile der Bevölkerung die Angst vor Russland abgelegt.

Vor allem unter jungen Menschen punktete Georgescu mit der These, das Land brauche mehr Nationalstolz und weniger Anbiederung an USA und EU. Die Botschaft: Schluss mit der Bevormundung durch den Westen.

Schaden durch Schengen-Veto

Das verfängt vor allem bei Auslandsrumänen, die sich als EU-Bürger zweiter Klasse zurückgewiesen fühlen. Ein gutes Stück Verantwortung dafür trägt Österreich. Das Veto der Regierung in Wien zum Schengen-Beitritt Rumäniens habe enormen Schaden angerichtet, sagt Schmitt: „Österreich hat an Millionen von Menschen eine Botschaft gesendet: Ihr gehört nicht dazu, ihr seid keine vollwertigen Europäer.“ Rund 160.000 Rumäninnen und Rumänen leben in Österreich, viele davon arbeiten in Pflegeberufen. Häufig sind das Frauen, die ihre Kinder in der Heimat zurücklassen, um sich in Österreich um alte und pflegebedürftige Menschen zu kümmern. Zeichen der Wertschätzung von offizieller Stelle bekamen sie dafür nicht, auch nicht während der Corona-Pandemie.

„Politiker wie Innenminister Gerhard Karner verstehen nicht, was das in Rumänien ausgelöst hat“, sagt Schmitt. Das Drama auf den Punkt bringt die Sängerin Laura Olteanu in ihrem Lied „Zuhause ist Rumänien“, das auf YouTube mehr als 44 Millionen Mal angeklickt wurde. Zu sehen ist eine glückliche Familie inmitten einer Landschaft aus Wiesen und Wäldern im Jahr 1970. Rund 40 Jahre später ist der Vater von damals zum Großvater geworden, der sich um den Enkel kümmert. Mit traurigem Gesicht sitzt der Bub vor dem Computer. Die Mutter, die im Ausland arbeitet, bekommt er nur im Videocall zu sehen. In der Kirche betet er für die baldige Heimkehr seiner Mama.