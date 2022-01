Robert Treichler: Was täten wir ohne die NATO?

Die Ukraine-Krise zehrt an unseren Nerven. Seit November hat Russland Waffen an der Grenze zur Ukraine stationiert, die düstere Aussicht auf einen möglichen Krieg in Europa sorgt für begründete Unruhe und Angst. Noch gibt es keine Entwarnung. Und doch: Inmitten dieser belastenden Situation kann man Lehren ziehen, die optimistisch stimmen. Hier sind drei:

1. Zum Glück ist da immer noch die NATO

Nein, so selbstverständlich ist das nicht. Das westliche Militärbündnis wurde in der jüngeren Vergangenheit schon sehr oft infrage gestellt oder auch totgesagt. „Wer braucht die NATO?“ ist einer der beliebtesten Titel für Meinungskommentare zum Thema globale Sicherheitspolitik. Die Argumente dafür, die NATO für obsolet zu erklären, sind gar nicht mal die schlechtesten. Ihre wichtigsten Ziele zum Zeitpunkt ihrer Gründung im Jahr 1949 seien überholt: Abschreckung sowjetischer Expansionsbestrebungen; Hintanhalten eines nationalistischen Militarismus in Europa; Absichern des westlichen politischen und wirtschaftlichen Systems ebenda. Oder in den Worten des ersten NATO-Generalsekretärs Lord Ismay: „Die Sowjets raushalten, die Amerikaner drin und die Deutschen unten.“

Der eigentliche militärische Auftrag – die gemeinsame Verteidigung von Mitgliedern, die angegriffen werden – trat längst in den Hintergrund. Die Interventionen der vergangenen drei Jahrzehnte – Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Libyen, Afghanistan – schienen zu belegen, dass das Bündnis auf der Suche nach einer neuen Existenzberechtigung sei.

Russland hatte als Bedrohungsszenario nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem „Ende der Geschichte“ ausgedient.

Zuletzt stellte ein US-Präsident namens Donald Trump die NATO infrage. John Bolton, einer seiner Sicherheitsberater, berichtete, Trump habe intern immer wieder den Wunsch geäußert, aus dem Bündnis auszutreten. Spätestens jetzt wissen wir, dass sicherheitspolitische Strategien erstens einen verdammt großen Zeithorizont erfordern und zweitens besser nicht von Donald Trump entworfen werden sollten.

Russland unter Präsident Wladimir Putin ist eine Gefahr für den Westen – nicht die einzige –, und wenn diese Krise hoffentlich friedlich beigelegt worden sein wird, dann sollten wir den Schrecken des Winters 2021/22 dennoch nicht vergessen. Der Westen braucht ein Militärbündnis, auch wenn es vorübergehend überflüssig erscheinen mag.