Putins heimliche Geliebte und politisch einflussreiche Töchter

Die angebliche Teenie-Tochter

Luiza Rozova, 19

Sanktioniert: Nein

Die junge Frau, die als Fitness-Influencerin und DJane in Erscheinung trat, hat ihren Instagram-Account zu Beginn des Krieges in der Ukraine gelöscht. Allzu viele Hassnachrichten trudelten dort ein, in denen die junge Frau als Tochter eines Kriegsverbrechers und brutalen Despoten beschimpft wurde. Die 19-Jährige soll die uneheliche Tochter von Putin und Swetlana Kriwonogich sein, ein Gerücht, das der Kreml wiederholt dementiert hat. Auch ihre Mutter hat die Liebesbeziehung nie bestätigt. Luiza Rozova selbst soll im Luxus aufwachsen und zwischen Moskau und Paris hin und her jetten. Im April vergangenen Jahres zeigte sie in St. Petersburg die erste Kollektion ihres Modelabels. Für Politik interessiere sie sich nicht, stellte sie in Interviews klar.