Terror-Angriff auf Israel: Schwerter aus Eisen

Freitag, 6. Oktober

Die israelischen Streitkräfte (Israel Defense Forces, IDF) wünschen auf ihrem englischsprachigen Kanal beim Kurznachrichtendienst X „Happy Holiday“. Simchat Tora ist das Freudenfest für die Heilige Schrift des Judentums. Kinder erhalten Süßigkeiten, es wird getanzt. Heuer fällt der Beginn des Festes auf den 7. Oktober.

Samstag, 7. Oktober

Der Angriff der Hamas beginnt um 6.30 Uhr Ortszeit mit einem Raketenhagel. In der ersten Welle schießen die Terroristen von Gaza aus 2200 Raketen ab. „Sie haben uns überrascht und sind schnell von vielen Orten gekommen – aus der Luft, auf dem Boden und vom Meer“, wird Major Nir Dinar, Sprecher der IDF, später erklären.

Kurz bevor die Terroristen auf Motorrädern, Pick-up-Trucks und mit Gleitschirmen nach Israel eindringen, registrieren israelische Nachrichtendienste laut „New York Times“ erhöhten Traffic in elektronischen Netzwerken in Gaza. Eine Warnung an die Grenzposten wird abgesetzt. Ob sie ignoriert wurde oder nicht ankam, ist unklar. Drohnen der Hamas werfen Granaten auf Kommunikationseinrichtungen, Kameras, Wachtürme und ferngesteuerte Schussanlagen der Israelis ab. Bulldozer und Sprengladungen schlagen Schneisen in die Grenzmauer und Zäune. Hochmoderne Merkava-Kampfpanzer der israelischen Armee werden zerstört. Die Terroristen nehmen erste Stützpunkte des israelischen Heeres ein, etwa beim Grenzübergang Erez. Soldaten werden noch in ihren Unterkünften erschossen. Auch hochrangige Offiziere der IDF fallen an diesem Tag, wie Oberst Jonathan Steinberg, Kommandant der Nahal Brigade.

Nur langsam formieren sich Truppen zum Gegenangriff. Luftunterstützung durch die israelische Air Force bleibt aus. Und auch in den Zentralen der Streitkräfte in Tel Aviv wird die Tragweite des Angriffs erst spät erfasst.

In den Kibbuzim am Gazastreifen wie Be'eri, Kfar Aza oder Re'im warten die Einwohner auf ihre Soldaten. Sie verschanzen sich in Schutzbunkern. Dutzende werden als Geiseln genommen. Es sind Stunden, in denen einzelne zu Helden werden. Im Kibbuz Nir-Am organisiert die 25-jährige Inbal Lieberman die Verteidigung gegen die Terroristen. Der muslimisch-israelische Sanitäter Awad Darawshe kümmert sich während des Angriffs auf das Rave-Festival in der Negev-Wüste nahe Re’im um Verwundete – und wird erschossen. Im Kampf stirbt auch der bekannte Regionalpolitiker Ofir Liebstein, der sich für den Ausgleich mit den Palästinensern einsetzte.

Zu Mittag wendet sich Premierminister Benjamin Netanjahu in einer TV-Ansprache an die Öffentlichkeit: „Wir sind im Krieg.“ Die israelischen Streitkräfte starten die Operation „Eiserne Schwerter“.