Judenhass im Herzen Wiens: Wer hinter den Demos steckt

Ein Abend mit Symbolkraft, der viele ratlos zurücklässt: Wer sind die Menschen, die hinter der Aufregerdemo „Mahnwache für Palästina – in Gedenken an die Opfer von Palästina“ stecken?

Wenige Hundert Meter weiter – eine andere Welt: Die sich dort gerade zusammenrottende Pro-Palästina-Demo am Wiener Stephansplatz ist von der Polizei untersagt – und findet dennoch statt. Bis zu 500 Menschen sind gekommen, arabischstämmige Burschen und Männer dominieren die Szene. Vor der größten Kirche Österreichs ertönen antisemitische Parolen, während drüben am Ballhausplatz die heimische Spitzenpolitik auf engstem Raum bewacht an die historische Verantwortung Österreichs für das israelische Volk gemahnt.

Der Ballhausplatz wird am Mittwochabend fast hermetisch abgeriegelt. Über die Löwelstraße gibt es einen Zugang, der einem Nadelöhr gleicht: Polizisten kontrollieren Taschen, fragen nach dem Grund, warum man hier ist. Hinter der Absperrung durchtrainierte Sicherheitskräfte in Zivil. Rund 1500 Menschen werden am Abend zusammenkommen, um den mehr als 1300 Terroropfern in Israel zu gedenken, für die 150 Geiseln in Hamas-Hand beten sie. Die Teilnehmer werden angehalten, Israelfahnen oder Transparente vor und nach der Demo verdeckt zu halten, um sich nicht der Gefahr judenfeindlicher Übergriffe auszusetzen. Den Bereich rund um den Stephansplatz sollen sie wegen einer propalästinensischen Demo meiden.

„From the River to the Sea“

Dienstag, der Tag vor der Demo: Eine Gruppe namens „Palästinenser Solidarität Österreich“ (PSÖ) postet auf ihrer Seite die Einladung auf Arabisch, die polizeilich angemeldet ist. Am unteren Ende der Einladung steht der Aufruf: „Free Palestine from the River to the Sea“. Gemeint ist Jordan und Mittelmeer. Dazwischen liegt Israel. Die Parole kann als Aufruf zur Beseitigung des jüdischen Staates aufgefasst werden. An diesem Tag stört sie die Behörden noch nicht.

Die „Palästinenser Solidarität Österreich“ versammelt mehrere links-marxistische Splittergruppen unter einem Dach – dazu zählen „BDS“, die Israel wirtschaftlich und kulturell boykottieren will, die antikolonialistische „Dar Al Janub“ (Haus des Südens) oder die "Palästinensische Gemeinde". Seit Jahren demonstriert die Plattform mit ihren „Info-Tischen“ monatlich in Wien gegen den „Apartheids- und Kolonialstaat“, wie sie Israel nennen. Einer dieser „Info-Tische“ auf der Mariahilfer Straße fiel just auf den Tag nach dem Hamas-Massaker. Die Empörung war groß, die Teilnehmerzahl mit rund einem Dutzend noch sehr klein. FPÖ- und ÖVP-Politiker prangerten dennoch sofort die „völlig gescheiterte Integration“ der Demonstranten an, sahen die Demos als Beweis für „importierten Antisemitismus“ aus der muslimischen Welt und forderten Abschiebungen.