Tony Blair: "Joe Biden ist der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit."

profil: Was kann Europa von Joe Bidens Sieg über den Populisten Trump lernen?



Blair: Um Populismus zu besiegen, braucht man jemanden, der die Bevölkerung einen kann. Auf keinen Fall sollte man gegen rechten Populismus linken Populismus setzen. Doch der Populismus ist ja noch nicht besiegt. Progressive Politik muss also weiter denken.



profil: Welche Lehren soll Ihre Labour Party aus den US-Wahlen ziehen?



Blair: Joe Biden eint die Leute. Es gibt nicht viele, die ihn nicht mögen.



profil: Stimmt das? Einige meiner amerikanischen Freundinnen fanden es sehr schwierig, ihre Kinder davon zu überzeugen, für Joe Biden zu stimmen, weil er für sie ein viel zu alter, weißer Mann ist.



Blair: Das stimmt natürlich. Jüngere Leute finden ihn nicht radikal genug. Damit wird sich diese demokratische Administration beschäftigen müssen: Wie kann man etwas ändern, das die Leute dann auch spüren? Vor allem, wenn der Senat republikanisch bleibt. In den USA ist progressive Politik immer noch eine große Herausforderung. Radikale Menschen sind nicht vernünftig und Vernünftige nicht radikal. Deshalb ist es eine zentrale Aufgabe der progressiven Politik, eine starke wirtschaftliche Botschaft für die Technologie-Revolution zu haben. Daran arbeiten wir in meinem Institut. Denn das ist der größte faktische Wandel in der Welt. Wir müssen ihn nutzen. Und dann müssen wir uns bei kulturellen Fragen wieder ins Zentrum bewegen, die Linke läuft da Gefahr, Positionen einzunehmen, die die Leute vertreiben. Unter Keir Starmer ist die Labour Party jetzt wieder ins Zentrum gerückt, er hat seinen Job bisher gut gemacht. Jetzt sind alle wieder gesprächsbereit. Sein Vorgänger Jeremy Corbyn hat einem ja die Tür ins Gesicht geknallt.



profil: Österreich, auch Frankreich, erlebten in den letzten Wochen Terroranschläge. Die Briten haben seit Jahrzehnten bittere Erfahrungen mit Terrorismus gesammelt, was würden Sie der österreichischen Regierung raten, wie man den Terrorismus bekämpft?



Blair: Auch da gilt: Wir müssen alle zusammenarbeiten. Bei der Sicherheit sowieso. Aber auch bei der Ideologie, die hinter der Gewalt steht. Wir brauchen eine starke Allianz gegen den radikalen Islam. Emmanuel Macron hat recht, wenn er zwischen Islam-der Religion-und dem Islamismus-der Politisierung der Religion-unterscheidet. Und wir müssen uns mit den Modernisierern im Nahen Osten zusammentun, jenen die sagen: Unsere Zukunft ist die religiöse Toleranz.

INTERVIEW: TESSA SZYSZKOWITZ, LONDON



Tony Blair, 67, wurde 1997 als Vertreter des "Dritten Weges", einer moderaten Variante der Sozialdemokratie, zum britischen Premierminister gewählt. Der charismatische Blair verwandelte sein Land in "Cool Britannia" und reformierte das britische Rechtssystem; unter ihm wurde der nordirische Friedensvertrag 1998 unterzeichnet; als Proeuropäer sprach er sich für die Osterweiterung der EU aus; Blair führte britische Truppen gemeinsam mit US-Präsident George W. Bush 2003 in den Irak-dieses militärische Engagement ist bis heute sehr umstritten. Nach seinem Rücktritt 2007 wurde Blair vom sogenannten "Quartett" (USA, EU, Russland und UNO) zum Sondergesandten für den Nahen Osten ernannt, eine Rolle, die er bis 2015 wahrnahm. Seitdem leitet er das Tony Blair Institute for Global Change. profil traf ihn mit einer Gruppe von europäischen Korrespondenten nicht in seinen Büros in Londons hedonistischem Bezirk Fitzrovia, sondern wegen des englischen Corona-Lockdowns auf Zoom.