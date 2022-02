„Trucker Protests“: Das Gesicht der kanadischen Impfgegner:innen

Gehen Sie am Samstag noch auf die Mariahilfer Straße? Oder am Ring spazieren? Oder meiden Sie, so wie ich, samstäglich die Wiener Innenstadt, seitdem sie Wochenende für Wochenende von Querdenker:innen, Impfgegner:innen und Holocaust-Verharmloser:innen okkupiert wird?

LKW-Fahrer:innen gegen Impfpflicht

Die Proteste gegen Corona-Maßnahmen sind – anders als die Impfpflicht – kein österreichisches Unikum. In ganz Europa gehen Maßnahmen-Gegner:innen auf die Straße, auch in den USA und Kanada wird eifrig marschiert: In Ottawa machte sich vergangene Woche ein sogenannter „Freedom Convoy“ (den Namen verpasste man sich selbst) in Richtung Innenstadt und Regierungssitz auf, um dann für mehrere Tage lang die Straßen rund um das Parlamentsgebäude zu blockieren. Aus dem ganzen Land strömten kilometerlange Kolonnen aus LKW-Fahrer:innen und Unterstützenden in die Hauptstadt, um gegen ein sogenanntes „Vaccine Mandate“ zu protestieren.

Auslöser für die Proteste ist eine am 15. Jänner in Kraft getretene neue Vorschrift, die von Truckern verlangt, bei der Einreise von den USA nach Kanada einen Impfnachweis vorzulegen. Die Trucker-Industrie ist ein wichtiger Pfeiler der kanadischen Wirtschaft, etwa zwei Drittel der Waren, die zwischen Kanada und den USA transportiert werden, werden per LKW versandt. Ungeimpfte Trucker müssen sich jetzt seit Mitte Jänner nach einem Grenzübertritt verpflichtend in Quarantäne begeben.