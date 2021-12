„Grausame Energie“: Gewaltpotenzial bei Corona-Demos steigt

Mit ein paar Klicks durch die Facebook-Profile jener User, die von ihrer Teilnahme an den Corona-Demos berichten, offenbart sich ein bemerkenswert hoher Anteil an Energetikern und Esoterikern. Diese Menschen glauben an „höhere Seelen“ und „Geistwesen“, sie vertrauen auf energetische Reinigungen von Räumen – dem erprobten Impfstoff dagegen, dem vertrauen sie nicht. Da ist etwa die Betreiberin eines kleinen Bioladens, die neben biologischen Müslis und Fruchtsäften auch allerlei Wunderpillen verkauft. Um 45 Euro bietet die Frau sogenannte „Vitalstoffmessungen“ an, die auch als „Bio Scans“ vermarktet werden. Das Versprechen: Das Gerät würde mittels Sensor und ganz ohne Blutabnahme ermitteln, ob die Testperson einen Mangel an Vitaminen hat, ob der Blutzucker in Ordnung ist und welche Allergien bestehen. Einen Wirksamkeitsnachweis für die Geräte gibt es freilich nicht, der Norddeutsche Rundfunk (NDR) bezeichnete die Messungen nach einem Test mit seriösen Medizinern schlicht als „Abzocke“.

Eine andere Demonstrantin ist M., Energetikerin aus Oberösterreich. Sie war dabei, als 600 Impfgegner vor dem Klinikum in Wels aufmarschierten, sie demonstrierte in Wien und in St. Pölten. Für 155 Euro kann man sich von der Energetikerin mit Stroboskop-Licht in einen halluzinativen Zustand versetzen lassen, ihre Methode nennt M. „Seelenlicht-Sitzung“. Darüber informiert sie ihre Kunden auf Facebook und ihrer Website – und sie ruft zur Teilnahme an den Demos auf. Dort gibt sich die Esoterikerin mit einem Schild zu erkennen, auf dem die ikonografische Silhouette von Che Guevara, dem legendären Anführer der Kubanischen Revolution, abgebildet ist – daneben steht „Selbstbestimmung, Freiheit, Recht“. Ob sie weiß, dass Kuba eine der höchsten Durchimpfungsraten der Welt hat (knapp 90 Prozent)?