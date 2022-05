Twitter: Wer hat Angst vor Elon Musk?

Warum wir uns vor Elon Musks Twitter nicht zu fürchten brauchen

Dass Elon Musk der reichste Mann der Welt ist und bald-wahrscheinlich-alleiniger Besitzer einer globalen Kommunikationsplattform, löst bei vielen Kritikern irrationale Vorstellungen aus, was das zur Folge haben könnte. Tatsächlich wird er ein bedeutender Player im Kampf darum sein, wie Redefreiheit in Zukunft in sozialen Medien gehandhabt wird-aber er ist nur ein Player von mehreren. Abgesehen davon, dass Twitter viel kleiner ist als Facebook und auch weniger User hat als Snapchat oder TikTok, gewinnt ein anderer Akteur immer mehr an Gewicht: der Staat, respektive: die Staaten. Der Digital Services Act, den die Europäische Union auf den Weg gebracht hat, unterwirft Kommunikationsplattformen neuen Gesetzen, die regeln, was Twitter und Co tun müssen und was sie nicht tun dürfen (mehr dazu auf Seite 45 von Ingrid Brodnig).Ob Twitter nun dem reichsten Menschen der Welt gehört oder einer Genossenschaft-das Unternehmen muss sich an die Gesetze halten, und bei der Regelung von Online-Aktivitäten befinden wir uns ungefähr da, wo die Straßenverkehrsregeln im Jahr 1914 standen (in dem Jahr wurde in Cleveland, Ohio, die erste Ampel aufgestellt).Aber die Parlamente haben die Dringlichkeit erkannt, dass es nicht gänzlich Privatunternehmen überlassen werden kann, zu entscheiden, wie weit Redefreiheit geht.



Elon Musk wird zu beweisen versuchen, dass eine weniger regulierte Kommunikationsplattform besser und erfolgreicher ist, aber er kann dies nur innerhalb der Grenzen tun, die ihm das Gesetz auferlegt. Außerdem unterliegt auch ein Mann mit 250 Milliarden Dollar Gesamtvermögen letztlich den Mechanismen der Marktwirtschaft. Macht er Twitter zu einem Hort der Gehässigkeit-wie ihm das jetzt viele unterstellen-,werden die User anderswohin abwandern. Und zumindest eines kann man Musk mit Sicherheit bescheinigen: Er weiß, wie man ein Geschäftsmodell entwirft. Und wie man es verkauft: "Lasst uns Twitter zum maximalen Spaß machen",twitterte er. Nicht alle lachten.