Vergeltung für OMV-Spionage: Russland weist österreichische Diplomatin aus

Vor knapp zwei Wochen berichtete profil über einen langjährigen OMV-Mitarbeiter, der sich als russischer Maulwurf entpuppte. Er soll für einen massiven Fall von Betriebsspionage verantwortlich sein, bei einer Hausdurchsuchung wurden zahlreiche interne Dokumente der OMV sichergestellt. Der Beschuldigte hatte auch Einblick in Aktivitäten des OMV-Miteigentümers Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Und weil der langjährige OMV-Mitarbeiter diese Inhalte auch mit einem Mitarbeiter der russischen Botschaft in Wien geteilt haben soll, musste der Diplomat das Land verlassen.

Nach der erzwungenen Ausreise schlägt Moskau zurück: Eine Mitarbeiterin der österreichischen Botschaft in Moskau muss das Land verlassen. Das bestätigte das Außenministerium in der Nacht auf Mittwoch gegenüber der APA. Damit sind nur noch sechs entsandte Bedienstete des Außenministeriums in der Moskauer Botschaft tätig. Zum Vergleich: Die russische Botschaft in Wien beschäftigt rund 50 Diplomaten.

Das Außenministerium zeigte sich über die russische Entscheidung enttäuscht. „Wir bedauern diese ungerechtfertigte Entscheidung Russlands, die jeglicher sachlichen Grundlage entbehrt“, erklärte eine Sprecherin. Die betroffene Diplomatin habe ihre Aufgaben stets im Rahmen der Wiener Konvention über Diplomatische Beziehungen erfüllt. Trotz der personellen Ausdünnung bleibe die Botschaft funktionsfähig – „insbesondere im Interesse der österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Russland und zur Aufrechterhaltung der Gesprächskanäle“.

Moskau kündigte Vergeltung an

Überraschend kam die Ausweisung nicht. Bereits am Dienstagnachmittag hatte ein Sprecher des russischen Außenministeriums gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS angekündigt: „Wir antworten traditionell auf solche Schritte. Die österreichische Seite wurde bereits über Gegenmaßnahmen informiert.“ Die Ausweisung betreffe eine Person von vergleichbarem Rang wie der in Österreich unerwünschte russische Diplomat.

Dieser hatte Österreich am 24. September verlassen – einen Tag bevor die „Persona non grata“-Erklärung gegen ihn wirksam wurde. Die russische Botschaft hatte sich zuvor geweigert, die diplomatische Immunität ihres Mitarbeiters aufzuheben, um Ermittlungen zu ermöglichen.