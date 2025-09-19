In der OMV gibt es einen massiven Fall von Spionage
© Grafik: Irma Tulek
Investigativ

Putins Spione in der OMV

Ein langjähriger OMV-Mitarbeiter entpuppt sich als russischer Maulwurf, der das kritische Infrastrukturunternehmen mithilfe eines russischen Botschaftsmitarbeiters unterwanderte. Letzterer wird deswegen wohl ausgewiesen.
Anna Thalhammer
Von Anna Thalhammer
19.09.25

Drucken

Schriftgröße

Die Eskalation zwischen Russland und Österreich erreicht eine neue Stufe. Ein russischer Diplomat soll das Land verlassen, weil er für einen massiven Fall von Betriebsspionage mit potenziell großem Schaden für Österreich verantwortlich sein soll, wie profil exklusiv aufdeckt. Die Spionageaktivität betrifft nicht irgendwen, sondern die teilstaatliche OMV, das größte und wichtigste Infrastrukturunternehmen des Landes – und bis vor kurzem Vertragspartner der russischen staatlichen Gazprom.

Drucken

(profil.at)  |  Stand:
Anna Thalhammer

Anna Thalhammer

ist seit März 2023 Chefredakteurin des profil und seit 2025 auch Herausgeberin des Magazins. Davor war sie Chefreporterin bei der Tageszeitung „Die Presse“.

Mehr von Anna Thalhammer