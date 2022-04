Zwei Monate Krieg in der Ukraine: Schauen wir noch hin?

Auf allen Kanälen ist Krieg. Truppenverschiebungen, neue und alte Brandherde, Gaslieferstopps, “Die Schlacht um Mariupol”, jetzt auch noch Anschläge in Transnistrien. Russlands Außenminister Sergej Lawrow raunt gar von einem möglichen dritten Weltkrieg (“Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden”) – und es scheint mir, selbst Putin hat keine Freude mehr an seinem bestialischen Angriffskrieg. Über zwei Monaten herrscht nun schon Krieg in der Ukraine, und er verkommt in meiner eigenen Lebenstimeline immer mehr zur undurchdringbaren und unüberschaubaren Überforderung. Dazu die bange Frage: Darf ich angesichts des Leids der Menschen in Ukraine überhaupt glücklich sein? Und was bedeutet Glück im Jahr 2022 überhaupt noch? Ich bin dazu hinübergegangen, mir Antworten im Kleinen zu suchen. Wenn ich, zum Beispiel, mit dem ukrainischen Flüchtlingsbuben, der jetzt mit seiner Mutter und der jüngeren Schwester einen Häuserblock weiter eine Unterkunft gefunden hat, im Fußball-Käfig mal wieder den Ball ordentlich ins Tor getreten habe, ist es schon ein guter Tag. Wie gehen Sie mit dem Krieg in Europa um? Schreiben Sie mir gerne an [email protected].