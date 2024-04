Eva-Maria Holzleitner im Chat: „Bin kein Fan von Krautfleckerl“

Die Volkspartei will Österreich vor einer Identitätskrise bewahren. Bundeskanzler Karl Nehammer beauftragte Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab, die „österreichische Leitkultur“ zu definieren. Geplant sind repräsentative Umfragen, runde Tische und eine Studie, in welche die Perspektive von Lehrerinnen, Krankenhauspersonal oder Polizisten einfließen soll.

In der gestrigen „Zeit im Bild 2“ hat ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker den Vorstoß seiner Partei verteidigt. Sie wolle österreichische Sitten und Gebräuche nicht wie anfangs formuliert in ein Gesetz schreiben, sondern mit Experten ausarbeiten, ob die österreichische Leitkultur sich in den Gesetzen widerspiegelt. Dabei hat die Volkspartei auch Migrant:innen im Blick: „Jene, die zu uns kommen, sollen wissen, wie wir unsere Identität begreifen.“

Die stellvertretende SPÖ-Klubchefin und Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner (30) kritisiert im profil-Chat, dass der ÖVP-Diskurs um die österreichischen Werte ideologisch geprägt sei und liefert ein rotes Gegenbild.