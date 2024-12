KPÖ-Mann Dankl über die Krise der Linken: „Vertrauen verspielt"

Kay-Michael Dankl

In Salzburg ist die Wohnungskrise auch am Land angekommen, z.B. im Speckgürtel, im Pongau und in touristischen Gemeinden wie Bad Hofgastein oder Saalfelden. Da steigen die Mieten, die Betriebskosten wachsen - sogar bei Wohnungseigentümern - über den Kopf + die Stromkosten gehen durch die Decke. Das wird im Jänner nochmal schlimmer.