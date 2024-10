Nikolaus Kowall: Vorzugsstimmen-System „nicht zu knacken“

Nikolaus Kowall

Das müssen Sie mir erklären? Doris Bures stand ja sowieso auf Platz 1. Ich habe doppelt so viele Vorzugsstimmen erreicht, das ist schon ein Signal. Zumal sie in den letzten vier Wochen auch aktiv um Vorzugsstimmen geworben hat. Es sind zweifelsfrei Stimmen für die SPÖ und in meinem Wahlkreis Wien Innen West haben wir die größten Zuwächse in ganz Österreich erreicht. Insofern ist es ein Signal, dass eine progressive SPÖ gerade in Wien ein Leiberl hat.