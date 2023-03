Niki Kowall, die linke Konkurrenz für Doskozil und Rendi-Wagner

Derzeit hat die ÖVP wirklich Glück. Eigentlich sind im Moment die Augen aller Politik-Interessierten nach Niederösterreich und auf den schwarz-blauen Koalitionspakt gerichtet. Der strotzt vor rechtsstaatlich Unvernünftigem wie der Rückzahlung der Corona-Strafen (aus guten Gründen sind ÖVP Minister skeptisch), identitätspolitischen Retro-Signalen (Anti-Gendern) und niederträchtiger Symbolpolitik wie dem Plan für Deutsch in Schulpausen, den Schuldirektorinnen und Schuldirektoren für falsch und sowieso nicht durchsetzbar halten. Über derartige Tribute an den Machterhalt empören sich viele – doch die SPÖ tut der ÖVP den Gefallen, von der unangenehmen Diskussion abzulenken.

Heute mittags versammelt sich wieder das SPÖ-Parteipräsidium, um zu besprechen, wie denn die Premiere Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz ablaufen soll. Schon jetzt ist klar: Nicht friedlich. Denn aus dem Doskozil-Lager im Burgenland wird Harry Kopietz, Urgestein der SPÖ Wien, als Vorsitzender der Wahlkommission (gewählt am letzten Parteitag) abgelehnt, sehr zum Zorn der Wiener. Damit nicht genug: Aus dem Zweikampf um die SPÖ-Spitze wird ein Mehrkampf, Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil bekommen Konkurrenz von links. Niki Kowall, Gründungsmitglied und jahrelanger Vorsitzender der legendär-aufmüpfigen Sektion 8 in Wien, will ebenfalls kandidieren. Und begründet das in einem 17-teiligen Tweet so: Rendi-Wagner und Doskozil seien beide ungeeignet, dem „rechten Populismus Einhalt zu gebieten“ - er selbst hingegen stehe für eine „moderne SPÖ“, Umverteilung und Arbeitszeitverkürzung.