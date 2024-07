Berge, Seen und Taylor Swift: Sommerurlaub in Österreich legt zu

Nichtsdestotrotz: „Die Stimmung in der Branche ist für die heurige Sommersaison vorsichtig optimistisch“, sagt Anna Burton, Tourismusexpertin vom Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO). Vorrangig die tourismusintensiven Regionen in Tirol, Salzburg und Vorarlberg sowie die Kärntner Seen seien gut gebucht. Aber auch Städtetrips in Wien seien hoch im Kurs: „Vor allem die Termine um die Großkonzerte von Taylor Swift und Coldplay sind sehr stark nachgefragt“, weiß Burton. Die meisten Touristen, winters wie sommers, zieht aber Tirol an.

Doch nicht alle konnten davon profitieren. „Seefeld liegt auf einer Seehöhe von 1200 Metern. Da ist es vielen Gästen im Mai noch zu frisch“, erzählt Walser. Die unsicheren Wetterverhältnisse mit viel Niederschlag hätten zu einem Zögern bei den Gästen geführt. Dennoch: In dem mondänen Bergort, immerhin dreimaliger Austragungsort der Olympischen Winterspiele, hat der Sommer- den Wintertourismus schon 2015 überholt. Heute werden 54 Prozent des Geschäfts in der warmen Jahreszeit gemacht. „Die Verantwortlichen hier haben immer geschaut, dass sie bei neuen Entwicklungen vorn dabei sind, und passende Aktivitäten angeboten“, sagt Walser. Schon in den 1970er-Jahren hat man begonnen, breite, bequeme Wanderwege anzulegen, dies unter „Genusswandern“ zu vermarkten und rundherum eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen.

Prinzipiell sei das Bestreben in den Tourismusregionen der Alpen, die Bergbahnen im Sommer besser auszulasten und die Infrastruktur auch Wanderern und Mountainbikern zugänglich zu machen. „Das ist auch wichtig, um Arbeitsplätze und Mitarbeiter über das gesamte Jahr halten zu können“, sagt WIFO-Ökonomin Burton.

Die zunehmende Erderhitzung spielt den heimischen Tourismus- betrieben dabei durchaus in die Karten. Laut der European Travel Commission (ETC), der Dachorganisation der nationalen Tourismusmarketingorganisationen, sorgten die Hitzewellen und Waldbrände in den vergangenen Jahren in Südeuropa für einen Rückgang des Interesses an diesen Destinationen in den Sommermonaten, während kühlere Reiseziele in Mittel- und Nordeuropa an Attraktivität gewannen. Laut einer ETC-Umfrage aus dem Jahr 2023 ist das Wetter für Europa-Reisende der wichtigste Faktor bei der Entscheidung, wohin sie in den Urlaub fahren. Immerhin acht Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich Sorgen über extreme Wetterbedingungen an europäischen Reisezielen machen würden.

„Reisende sind sich zunehmend der extremen Wetterereignisse und ihrer möglichen Auswirkungen auf ihren Urlaub bewusst“, sagte ETC-Vorstand Eduardo Santander in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CNN und fügte hinzu, dass dies in Zukunft dazu führen werde, dass Touristen zunehmend im Frühjahr und Spätherbst statt in den heißen Sommermonaten nach Südeuropa reisen würden.