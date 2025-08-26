„Das Leben is a Fest!“ auf der Wiener Kaiser Wiesn

Schon bald sorgt die Wiener Kaiser Wiesn wieder mit mitreißenden Musik-Acts, drei Festzelten, fünf Almen und zahlreichen kulinarischen Highlights täglich ab 11:30 Uhr für beste Wiesn-Stimmung, und das bei freiem Eintritt. Vom 25. September bis 12. Oktober bietet das abwechslungsreiche Programm für jede und jeden das Richtige: von Volksmusikfans über Feinschmecker:innen bis hin zu Familien und Unternehmer:innen.

18 Tage voller Livemusik & Spezialevents

Besucher:innen aus ganz Österreich dürfen sich auf ein spannendes Programm freuen. In den drei Festzelten – dem Gösser Festzelt, dem Wiesbauer Zelt und dem Nordic Spirit Kaiser Zelt – sorgen Schlager-Stars wie Roberto Blanco und Stefan Mross sowie Publikumslieblinge wie Die Lauser mit ihrem 20-jährigen Jubiläum, BÄÄM&Brass, Oidhoiz oder Wildbach für ordentlich Stimmung. Bei den Schlagernachmittagen am 30. September, 7. Oktober und 9. Oktober kommen Fans bereits ab 12:00 Uhr bei Live-Auftritten von Markus Krois, Ina Carina oder den jungen Zillertalern voll auf ihre Kosten.

Auch tagsüber gibt es auf der Wiener Kaiser Wiesn viel zu entdecken. Wer sich über das weitläufige Festgelände treiben lässt, entdeckt vielleicht bei den Kunsthandwerker:innen ein neues Lieblingsstück oder kommt in den Genuss österreichischer Wiesn-Schmankerl. Neu in diesem Jahr ist der Bio-Corner mit veganen und vegetarischen Highlights wie pflanzlichem Leberkäse oder „Kaslessknödeln“– Vielfalt pur, bei der Wiener Kaiser Wiesn 2025!

Exklusive Feierlichkeiten auf der Wiener Kaiser Wiesn

Neben den musikalischen Highlights und Sonderveranstaltungen bietet die Wiener Kaiser Wiesn auch Platz für exklusivere Feierlichkeiten. Ob in der exklusiven Kaiser Loge mit 32 Plätzen, beim Anmieten eines ganzen Festzelts oder bei individuellen Gruppenarrangements – ob Geburtstag, Firmenevent, vorverlegte Weihnachtsfeier, oder einfach eine gesellige Runde unter Freund:innen, Arbeitskolleg:innen oder Geschäftspartner:innen – die Wiener Kaiser Wiesn bietet individuelle Gruppenarrangements und B2B-Angebote für jeden Anlass.

Mehr Platz, mehr Stimmung – jetzt Tickets sichern!

Wer echte Wiesn-Gaudi, ausgelassene Stimmung und die besten Live-Acts Österreichs erleben will, sollte nicht lange zögern: Dank erweitertem Platzangebot gibt’s heuer noch mehr Gelegenheit, die Highlights hautnah in den Festzelten zu genießen – doch die begehrten Plätze für die exklusiven Abende und Auftritte sind schnell vergriffen – also jetzt Tickets sichern unter www.kaiserwiesn.at. Anfragen und Buchungen für Firmenevents und individuelle Gruppenarrangements unter [email protected].