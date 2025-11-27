Elektro- und Energietechnik Rattinger: Was bringt Smart Home für Gewerbeimmobilien?

Während Smart-Home-Systeme in Privathäusern längst etabliert sind, erkennen immer mehr Gewerbeimmobilien ihr Effizienzpotenzial. Mit KNX, Loxone & Co. lassen sich nicht nur Komfortfunktionen integrieren, sondern vor allem betriebliche Abläufe optimieren. Elektro- und Energietechnik Rattinger berät Unternehmen seit Jahren bei solchen Projekten und gibt eine realistische Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit.