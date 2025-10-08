Evocars Riegler: Kfz-Service in Kemeten für Reifen, Batterien und mehr

Moderne Technik und persönlicher Service

Seit dem Umzug in das neue Betriebsgebäude 2019 bietet Evocars Riegler modernste Technik, die eine präzise Reifenmontage und Achsmessung ermöglicht. Trotz des technologischen Fortschritts bleibt der persönliche Kontakt und die individuelle Beratung im Zentrum des Serviceangebots. Ein besonderes Highlight ist die Spezialisierung auf Traktorreifen, von der Landwirte und landwirtschaftliche Betriebe profitieren können. Zudem kümmert sich Evocars Riegler um die umweltgerechte Entsorgung von Altreifen und bietet damit einen nachhaltigen Service.