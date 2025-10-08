Evocars Riegler: Kfz-Service in Kemeten für Reifen, Batterien und mehr
Evocars Riegler in Kemeten bietet eine umfassende Auswahl an Kfz-Dienstleistungen, die weit über den klassischen Reifenwechsel hinausgehen. Von der Reparatur von Windschutzscheiben bis zum Austausch von Batterien – der Service ist schnell und zuverlässig für alle Fahrzeugtypen.
Reifenwechsel und mehr: Zuverlässiger Service in Kemeten
Der Reifenwechsel ist ein entscheidender Aspekt für die Sicherheit eines Fahrzeugs, besonders in den wechselhaften Jahreszeiten. Bei Evocars Riegler werden Reifenwechsel nicht nur schnell und präzise durchgeführt, sondern auch auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Die Experten bieten nicht nur Dienstleistung für Pkw-Reifen, sondern auch für Offroad- und Traktorreifen.
Evocars Riegler bietet Batteriewechsel und Windschutzscheibenreparatur an
Neben dem Reifenwechsel bietet das Team von Evocars Riegler auch einen schnellen Batteriewechsel sowie Windschutzscheibenreparaturen an. Für viele Autofahrer von besonderem Wert ist der Notfallservice, der im Falle eines Reifenschadens auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten zur Verfügung steht.
Moderne Technik und persönlicher Service
Seit dem Umzug in das neue Betriebsgebäude 2019 bietet Evocars Riegler modernste Technik, die eine präzise Reifenmontage und Achsmessung ermöglicht. Trotz des technologischen Fortschritts bleibt der persönliche Kontakt und die individuelle Beratung im Zentrum des Serviceangebots. Ein besonderes Highlight ist die Spezialisierung auf Traktorreifen, von der Landwirte und landwirtschaftliche Betriebe profitieren können. Zudem kümmert sich Evocars Riegler um die umweltgerechte Entsorgung von Altreifen und bietet damit einen nachhaltigen Service.
Pressekontakt:
Evocars Riegler
Bernhard Riegler
Steinbrückl 16b, 7531 Kemeten
+43 664 43 92 094