Gastwirtschaft im Durchhaus: Wiener Winterküche für Genießer

Winterliche Spezialitäten mit regionalem Fokus

Die Küche setzt auf Speisen, die den Winter widerspiegeln: herzhaftes Gulasch, kräftige Eintöpfe und sorgfältig zubereitete Wildgerichte. Inhaber Christian Gansterer und sein Team verarbeiten regionale Zutaten und interpretieren vertraute Klassiker mit feinen Akzenten neu. Die Gerichte sind bodenständig, handwerklich präzise und bewusst frei von modischen Effekten – ein Ansatz, der der Wiener Wirtshausküche im Winter besonders gut steht.

Wirtshauskultur als gelebte Tradition

Das Durchhaus ist eines jener raren Wiener Wirtshäuser, in denen das Zusammenspiel aus altem Gemäuer, behutsamer Renovierung und warmem Licht ein Gefühl von Ankommen erzeugt. Ob beim Mittagessen unter der Woche, beim Abendessen zu zweit oder bei kleinen Feiern: Die Atmosphäre bleibt ruhig und authentisch. Der Service ist aufmerksam, wirkt aber nie formell – eine Mischung, die viele Gäste schätzen und die dem Haus seine Beständigkeit verleiht.

Vielfalt für Feiern und winterliche Anlässe

Die Winterkarte bietet passende Optionen für private Anlässe, geschäftliche Essen oder kleinere Feierrunden. Die umfangreiche Weinkarte mit über 200 Positionen – mit Schwerpunkt auf österreichischen und biodynamischen Weinen – ergänzt das saisonale Angebot. Veranstaltungen werden individuell abgestimmt, ohne dabei die Handschrift des Hauses zu verlieren. Dieser flexible Zugang macht das Durchhaus zu einem Ort, der sowohl für intime Abende als auch für gesellige Runden geeignet ist.

Zwischen Tradition und Weiterentwicklung

Während Schnelllebigkeit und Systemgastronomie vielerorts zunehmen, bleibt das Durchhaus seinen Grundsätzen treu: Regionalität, Beständigkeit und eine Küche, die nicht lauter sein will, als sie ist. Neue Ideen entstehen im Austausch mit Stammgästen und Besucherinnen und Besuchern, wobei Bewährtes nicht aufgegeben wird. Das Ergebnis ist ein Wirtshaus, das Tradition ernst nimmt, ohne stehen zu bleiben.

Wiener Winterküche erleben

Für alle, die die kulinarische Seite des Winters in Wien entdecken möchten, ist die Gastwirtschaft im Durchhaus ein verlässlicher Anlaufpunkt. Hier verbinden sich authentische Küche, gelebte Wirtshauskultur und ein Ambiente, das zum Verweilen einlädt – besonders in der stilleren Vorweihnachtszeit und rund um den Jahreswechsel.

Mehr Informationen und die aktuelle Winterkarte finden Interessierte unter www.durchhaus.at.