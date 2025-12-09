Gefragter Filmstandort Österreich

Tom Cruise seilt sich von der Oper ab und James Bond fliegt durch Tirol – das passiert nicht jeden Tag, aber es hinterlässt Spuren bei den Zuseher:innen. Davon profitiert jedenfalls der Tourismus, das ist klar. Viele Film- und Serienfans wollen die Kulissen hautnah miterleben.

Doch auch Österreichs Filmwirtschaft und die Republik im Allgemeinen profitieren davon. Wenn internationale Streaming-Unternehmen eine Serie in Österreich produzieren, kommen Produktionsunternehmen und Dienstleister aus Österreich zum Zug, die den Dreh hierzulande durchführen und die „Manpower“ liefern.

Im zunehmend globalisierten und wettbewerbsintensiven Filmsektor spielen Anreizsysteme eine wesentliche Rolle. Sie sind entscheidende Faktoren bei der Frage, wo Produktionen abgewickelt werden. Das Förderprogramm FISAplus – Filmstandort Austria des Wirtschaftsministeriums knüpft genau hier an und setzt nachhaltige Impulse für den Filmproduktionsstandort Österreich. Eine zielgerichtete Standortförderung, wie sie FISAplus ist, hat direkte positive Effekte auf die Wertschöpfung in Österreich und unterstützt die Schaffung von Arbeitsplätzen in diesem Wirtschaftsbereich.

Förderung für internationale Produktionen kommt als Wertschöpfung vielfach zurück

Dass FISAplus wirkt, bestätigt die Evaluierung durch „paul und collegen“ im Auftrag der Austrian Business Agency (ABA). Seit dem Start von FISAplus wurden bis Ende 2024 insgesamt 193 Projekte mit 180 Millionen Euro unterstützt. Die daraus resultierenden Produktionsausgaben in Österreich belaufen sich auf 485 Millionen Euro – ein starker Impuls für Wertschöpfung, Beschäftigung und Innovation in der Branche.

Insbesondere internationale Produktionen und Serviceproduktionen profitieren von den klaren und transparenten Förderbedingungen. Jeder Förder-Euro löst ein Vielfaches an Investitionen und Steuereinnahmen aus und trägt dazu bei, Österreich als attraktiven Produktionsstandort zu positionieren.

Damit Österreich auf der internationalen Film-Location-Karte präsent ist, leistet auch die österreichische Standortagentur Austrian Business Agency (ABA) einen wesentlichen Beitrag. Deren Geschäftsbereich FILM in AUSTRIA bewirbt den Filmstandort Österreich international. Das Team steht in direktem Kontakt mit internationalen Produktionen und vertritt Österreich auf Festivals wie der Berlinale oder in Cannes. FILM in AUSTRIA begleitet nationale wie internationale Produktionen von der ersten Idee bis zur Umsetzung, unterstützt mit Informationen über den Filmstandort, bei der Suche nach geeigneten Motiven und Drehorten, berät zu passenden Filmförderungen und zu länderspezifischen Produktionsbedingungen, hilft bei der Suche nach österreichischen Kooperationspartner:innen und Serviceproduzent:innen und vieles mehr.

Im Jahr 2025 wurden 49 Projekte in Österreich realisiert, die mit FISAplus gefördert wurden, darunter einige internationale Serien und Filme. Für das ZDF wurden etwa „Crystal Wall 2“, „Downgrade“ und „Die Maiwald“ in Österreich gedreht. Für Netflix die Serien „Achtsam morden“, „Crooks 2“, „Down to Earth“ oder „El mapa de los anhelos“.