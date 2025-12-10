Heide Pötz – Transformations-Training mit Vertrauen, Klarheit & Tiefe

Sich selbst vertrauen: Persönlicher Weg statt allgemeiner Maßstab

Statt auf allgemeine Kriterien zu pochen, ermutigte Heide Pötz Menschen, sich auf das eigene Bauchgefühl zu verlassen. Wo fühlt man sich gesehen? Wo ist Raum für echte Begegnung? Was stärkt, nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft? Diese Fragen können helfen, den eigenen Weg der Transformation zu gestalten. Denn am Ende ist nicht nur die Methode entscheidend, sondern auch die zwischenmenschliche Verbindung.

