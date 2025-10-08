Immobilien 2025: Empathie trifft Strategie bei Helene Christiani

Technik als Werkzeug – nicht als Ersatz

Um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein, setzt Helene Christiani auf digitale Lösungen. Die Software Justimmo bildet das Rückgrat ihres Unternehmens. Einen automatischen Exposéversand, Marktanalysen oder virtuelle 360-Grad-Rundgänge erleichtern die Arbeit. Doch so wichtig die Technik auch ist – für sie bleibt sie ein Werkzeug. Derzeit arbeitet sie zudem gemeinsam mit Unternehmensberater und KI-Spezialist Peter Klerr an einer KI-Lösung für den Einsatz bei der Exposé-Aufbereitung, Bildbearbeitung und digitalen Unterschriften. Normalerweise können sich diesen Luxus nur große Maklerunternehmen leisten, da die individuelle Prozessoptimierung sehr kostspielig ist. Ein Beispiel hat sich eingebrannt: Ein Haus am Semmering konnte sie komplett virtuell vermitteln. Der Käufer sah nur die Online-Präsentation und war so überzeugt, dass er noch vor der Besichtigung vor Ort ein Angebot abgab. „Das zeigt, wie weit wir digital gekommen sind“, sagt Helene Christiani von FEELING HOME IMMOBILIEN. „Aber am Ende braucht es trotzdem das persönliche Gespräch. Vertrauen entsteht nicht am Bildschirm.“