Lebenswende in Wien: Mit Selbsthypnose zu mehr Klarheit im Führungsalltag
Multitasking, ständige Erreichbarkeit, Entscheidungsdruck – laufen auch Sie am Limit? Mit Selbsthypnose übernehmen Sie wieder das Steuer, weg vom Autopiloten, hin zu klaren Prioritäten und souveränen Entscheidungen. In Kombination mit Supervision gewinnen Sie Abstand zum Tagesgeschäft: Sie führen Teams klarer, denken Prozesse neu und schaffen Raum für Innovation, weil Führung mehr ist als reines Abarbeiten.
Wenn Multitasking zur Falle wird: Mentale Klarheit durch Hypnose
Im Spannungsfeld zwischen operativer Verantwortung, Personalführung und strategischem Denken geraten viele Führungskräfte in einen mentalen Dauerlauf. Wenn alles gleichzeitig wichtig scheint, geht der Blick für das Wesentliche verloren. Genau hier setzt Marco Glatz, Hypnotiseur, Supervisor und diplomierter psychosozialer Berater aus Wien, mit seiner Praxis Lebenswende an. „Viele meiner Klientinnen berichten, dass sie im Arbeitsalltag funktionieren, aber innerlich längst erschöpft sind“, sagt Glatz. Seine Arbeit richtet sich an Menschen in verantwortungsvollen Positionen – mit dem Ziel, durch Selbsthypnose, Supervision und Coaching neue Perspektiven, Handlungsspielraum und emotionale Stabilität zu schaffen.
Selbsthypnose für Führungskräfte: Konzentration statt Autopilot
Wer in Meetings gedanklich abschweift, nachts nicht abschalten kann oder Entscheidungen aufschiebt, kennt die Folgen innerer Zerrissenheit. Selbsthypnose zu lernen bedeutet nicht, sich aus der Realität zurückzuziehen – sondern bewusst in einen Zustand fokussierter Ruhe zu finden, um Gedanken und Reaktionen gezielt zu steuern.
In seiner Arbeit mit Führungskräften vermittelt Marco Glatz Methoden, mit denen Sie:
- Denkmuster erkennen und bewusst durchbrechen,
- Stresssignale frühzeitig wahrnehmen und regulieren,
- in komplexen Situationen mit innerer Ruhe agieren.
„Selbsthypnose ist für mich keine Flucht, sondern ein Instrument zur Selbstführung“, erklärt Glatz. „Sie verändert nicht, was Sie tun – sondern wie Sie es erleben.“
Supervision in Wien: Führung reflektieren, Muster durchbrechen
Neben Hypnose bietet Marco Glatz in seiner Praxis Lebenswende – Hypnose Wien auch Supervision für Menschen mit Führungsverantwortung an. Dabei geht es nicht um äußere Beratung, sondern um einen geschützten Raum zur Reflexion beruflicher Rollen, Muster und Entscheidungsprozesse. Oft stellen sich dabei Fragen wie: Welche inneren Antreiber beeinflussen mein Führungsverhalten? Was lähmt mich – und was motiviert mich wirklich? Und wie finde ich in Veränderungsphasen Klarheit?
Glatz begleitet seine Klientinnen und Klienten mit Empathie, Struktur und methodischer Klarheit – mit dem Ziel, wieder gestalterisch statt nur reaktiv führen zu können.
Individuelle Hypnosebegleitung: Coaching mit Struktur und Methode
Die Zusammenarbeit mit Lebenswende beginnt stets mit einem unverbindlichen Erstgespräch – persönlich in Wien oder online. Dort werden Anliegen, Ziele und passende Methoden gemeinsam abgestimmt. Marco Glatz kombiniert hypnosystemisches Coaching, Supervision und lösungsorientierte Hypnose, ohne in Heilsversprechen oder Esoterik abzudriften. Die Sitzungen sind individuell zugeschnitten, professionell begleitet und darauf ausgelegt, konkrete Impulse in den Alltag zu bringen. „Es geht nicht darum, Schwächen zu verstecken“, betont Glatz. „Es geht darum, das eigene Potenzial wieder freizulegen – Schritt für Schritt.“