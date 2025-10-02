Lebenswende in Wien: Mit Selbsthypnose zu mehr Klarheit im Führungsalltag

Selbsthypnose für Führungskräfte: Konzentration statt Autopilot

Wer in Meetings gedanklich abschweift, nachts nicht abschalten kann oder Entscheidungen aufschiebt, kennt die Folgen innerer Zerrissenheit. Selbsthypnose zu lernen bedeutet nicht, sich aus der Realität zurückzuziehen – sondern bewusst in einen Zustand fokussierter Ruhe zu finden, um Gedanken und Reaktionen gezielt zu steuern.

In seiner Arbeit mit Führungskräften vermittelt Marco Glatz Methoden, mit denen Sie:

Denkmuster erkennen und bewusst durchbrechen,

Stresssignale frühzeitig wahrnehmen und regulieren,

in komplexen Situationen mit innerer Ruhe agieren.

„Selbsthypnose ist für mich keine Flucht, sondern ein Instrument zur Selbstführung“, erklärt Glatz. „Sie verändert nicht, was Sie tun – sondern wie Sie es erleben.“