madeinaustria.jetzt: Nachhaltige Adventdekoration aus Österreich
Wenn die Tage kürzer werden und der Duft von Holz, Wachs und frischer Erde durch die Luft zieht, beginnt die Zeit, in der kleine, regionale Geschenke eine große Bedeutung bekommen. Und während sich viele auf überfüllten Adventmärkten durch das Gedränge schieben, kann man bei madeinaustria.jetzt bequem online einkaufen – ganz ohne Stress, mit gutem Gewissen und echter österreichischer Herkunft.
Als Gründerin Renate Denk bemerkte, wie viele vermeintlich nachhaltige Werbeartikel und Geschenkartikel weder ökologisch noch regional waren, entschied sie sich für Konsequenz statt Kompromiss. Heute steht ihr Unternehmen für ehrliche Produktion mit Herkunft: Werbeartikel 100 % Made in Austria, im eigenen Haus gefertigt und schnell geliefert.
Kleine Lichter, große Wirkung: Adventdekoration
Auch, wenn draußen wieder Nebel die Felder überzieht, gibt es bei madeinaustria.jetzt die passenden Produkte: Ein Teelicht aus reinem Bienenwachs spendet warmes, natürliches Licht – ganz ohne synthetische Duftstoffe oder Chemikalien. Wer eine stimmige Adventdekoration aus Österreich sucht, findet hier viele kleine Schätze: Mini-Holzobjekte, handgefertigte Lichtquellen, Geschenksets und nachhaltige Werbeartikel wie das originelle XMAS to go. Es kombiniert Kerze, Streudeko und Wiederverwendbarkeit in einer liebevoll gestalteten Verpackung – ein kleines Wunderpäckchen mit Mehrwert. Jedes Stück wird von Hand gefertigt – keine Ware aus China, kein Zwischenhandel. Renate Denk und ihr Team stehen persönlich hinter jedem Produkt.
Mit Herz und Holz: Regionale Weihnachtsgeschenke zum Verlieben
Die Auswahl bei madeinaustria.jetzt ist überraschend vielfältig: Vom liebevoll gestalteten Mini-Bienenstock zum Selberbauen über natürliche Spiele und Puzzles bis hin zu dekorativen Objekten für Haus, Garten oder Büro. Alles ist nachhaltig produziert, plastikfrei verpackt und in Niederösterreich gefertigt. Besonders schön: Der Bienenstock wird samt Spruchschild, Bauanleitung und Kartonfolder geliefert – eine charmante Aufmerksamkeit mit Bastelspaß, Nachhaltigkeit und Augenzwinkern. Ob für Kunden, Mitarbeitende oder die eigene Familie: Regionale Weihnachtsgeschenkideen oder nachhaltige Werbeartikel werden hier nicht zur Pflichtübung, sondern zur Freude – durch Produkte, die man gern angreift, verwendet und weiterschenkt. Diese Exklusivität ist bewusst gewählt: Es werden ausschließlich selbst gefertigte Produkte angeboten, die man in dieser Form nirgendwo sonst findet.
Nachhaltige Werbeartikel aus Österreich
Viele Produkte tragen heute grüne Label, doch was wirklich drinsteckt, bleibt aufgrund mangelnder Regelungen unklar. Bei madeinaustria.jetzt ist das anders: Hier entstehen nachhaltige Werbeartikel aus Österreich, die tatsächlich von A bis Z im eigenen Haus gefertigt werden – von der Idee über Gravur und Druck bis zur Verpackung. „Wir wollten zeigen, dass echte Nachhaltigkeit und schnelle Lieferung sich nicht ausschließen“, sagt Inhaberin Renate Denk. Kurze Wege, hauseigene Produktion und persönliche Ansprechpartner sorgen dafür, dass Unternehmen wie Privatpersonen ihre Produkte rasch, unkompliziert und transparent erhalten – ohne Zwischenhändler, ohne Umwege, ohne Greenwashing.
Renate Denk e.U.
Dr. Reinhard Kamitz-Straße 1
2203 Großebersdorf
0043 (0) 2245 25780