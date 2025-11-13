madeinaustria.jetzt: Nachhaltige Adventdekoration aus Österreich

Wenn die Tage kürzer werden und der Duft von Holz, Wachs und frischer Erde durch die Luft zieht, beginnt die Zeit, in der kleine, regionale Geschenke eine große Bedeutung bekommen. Und während sich viele auf überfüllten Adventmärkten durch das Gedränge schieben, kann man bei madeinaustria.jetzt bequem online einkaufen – ganz ohne Stress, mit gutem Gewissen und echter österreichischer Herkunft.

Als Gründerin Renate Denk bemerkte, wie viele vermeintlich nachhaltige Werbeartikel und Geschenkartikel weder ökologisch noch regional waren, entschied sie sich für Konsequenz statt Kompromiss. Heute steht ihr Unternehmen für ehrliche Produktion mit Herkunft: Werbeartikel 100 % Made in Austria, im eigenen Haus gefertigt und schnell geliefert.