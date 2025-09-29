Nachhaltige Hautpflege im Herbst: AlivuCosmetics im Fokus

Naturkosmetik aus Österreich mit sanften Wirkstoffen

Wenn Nebelschwaden über die Felder ziehen und das Licht gedämpfter wird, verändert sich auch das Bedürfnis der Haut. Nach dem Sommer beginnt die Pflege mit einer besonders sanften Reinigung wie dem Calm & Clean Micellar Water, das Rückstände von Sonnencreme, Salz oder Schweiß entfernt, ohne zu belasten. Im Anschluss sorgt der Hydra Boost Toner für ein erfrischendes Gleichgewicht und bereitet die Haut optimal auf weitere Pflegeprodukte vor. Seren wie das Bright Boost Vitamin C Serum von AlivuCosmetics unterstützen in dieser Phase den Teint, mildern lichtbedingte Pigmentierungen und verleihen neue Strahlkraft.