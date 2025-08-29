Nachhaltige Rasenpflege: Rasen Maierhold setzt auf natürliche Dünger

Ein dichter, grüner Rasen muss nicht auf Kosten der Umwelt entstehen. Alfred Maierhold, ausgebildeter Head Greenkeeper aus der Südsteiermark, setzt mit Rasen Maierhold konsequent auf nachhaltige Pflege. Statt aggressiver Mittel kommen organisch-mineralische Dünger zum Einsatz, die den Boden langfristig stärken und das natürliche Gleichgewicht erhalten.

Rollrasen: Schnell verlegt, nachhaltig gepflegt

Rollrasen ist für viele Gartenbesitzer die schnellste Lösung zur Begrünung – doch die Arbeit beginnt erst nach dem Verlegen. Maierhold setzt auf durchdachte Pflegepläne, abgestimmt auf Boden, Klima und Nutzung. „Ein schöner Rasen braucht mehr als nur Wasser und Schnitt. Die richtige Nährstoffversorgung ist entscheidend“, betont der Experte.

Pflege statt Dauerstress für den Garten

Vertikutieren, Nachsäen, Düngen – viele Rasenflächen werden überpflegt oder falsch behandelt. Rasen Maierhold verfolgt daher einen reduzierten, aber wirksamen Ansatz. Weniger Eingriffe, mehr Wirkung – das ist die Devise. Statt starren Kalendern folgen die Pflegemaßnahmen dem tatsächlichen Zustand der Fläche.

Rasen Maierhold bringt langjährige Erfahrung aus der Praxis mit

Rasen Maierhold aus Heimschuh in der Südsteiermark besteht seit über 15 Jahren und betreut Privatgärten ebenso wie gewerbliche Flächen. Mit einem siebenköpfigen Team übernimmt Rasen Maierhold Planung, Umsetzung und Pflege – vom Rollrasen bis zur automatisierten Mähtechnik. Qualität steht dabei stets vor Schnelligkeit.