Regionale Betreuung im Mitterpinzgau: Betreuung Mayer entlastet Angehörige

Betreuungsmodelle mit Zukunft

Die wachsende Nachfrage nach qualifizierter Betreuung sowie die Herausforderungen des demografischen Wandels machen deutlich, dass flexible Modelle wie das von Betreuung Mayer an Bedeutung gewinnen werden. Mit Angeboten wie der Stunden-Betreuung, unterstützender telefonischer Betreuung oder auch dem geplanten Senioren-Mittagstisch ab Januar 2026 im neuen Büro in Uttendorf trägt das Unternehmen zur Lebensqualität und Selbstbestimmung älterer Menschen im Mitterpinzgau bei. Perspektivisch sind auch Erweiterungen im Bereich der Kinderbetreuung geplant, um die regionale Versorgungslücke noch gezielter zu schließen.

Mehr Informationen zur individuellen Betreuungslösung und zu künftigen Angeboten finden Interessierte unter www.betreuungmayer.at.