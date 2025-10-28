Schimmel vermeiden: Wohnraumlüftung mit air-plus Lüftungstechnik GmbH

Reinigung und Desinfektion als Schlüssel zur Hygiene

Eine gründliche Reinigung der Lüftungsrohre entfernt Ablagerungen wie Staub, Pollen, Schmutz oder Keime, die sich im Laufe der Zeit ansammeln. Bleiben diese Rückstände bestehen, verschlechtert sich die Luftqualität und der Energieverbrauch steigt. Im Anschluss sorgt eine gezielte Desinfektion der Rohrleitungen dafür, dass Bakterien, Schimmelsporen und andere Mikroorganismen zuverlässig reduziert werden. So bleibt die Anlage hygienisch einwandfrei und effizient, denn gute Luft ist kein Luxus – sondern die Grundlage für ein gesundes Zuhause.

Vorteile der Reinigung und Desinfektion:

Gesunde Luftqualität: Allergene, Feinstaub und Schadstoffe werden entfernt.

Allergene, Feinstaub und Schadstoffe werden entfernt. Energieeffizienz: Saubere Rohre verringern den Luftwiderstand, das spart Strom.

Saubere Rohre verringern den Luftwiderstand, das spart Strom. Längere Lebensdauer: Die Anlage wird geschont und bleibt zuverlässig im Betrieb.

Die Anlage wird geschont und bleibt zuverlässig im Betrieb. Hygienischer Standard: Keime und Schimmelsporen werden dauerhaft minimiert.

Wie oft sollten Wohnraumlüftungen gereinigt werden?