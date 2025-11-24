Schluss mit Schleppen! Einkaufstrolley James® ist ein echter Hingucker

Nachhaltiges Geschenk mit Stil: Butler James®

Neben Komfort und Design spielt auch Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Der hochwertige Einkaufstrolley wird in Europa gefertigt, ist modular aufgebaut und kann bei Bedarf repariert werden. Er ist ein bewusster Gegenentwurf zur Wegwerfmentalität. Hinter dem Konzept steht die Künstlerin Lady James Meret, die als Theaterregisseurin in Wien für ihre Inszenierungen bekannt wurde und heute mit ihrem Trolley-System, auch bekannt der Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“, Alltägliches neu denkt. Ihre kreative Handschrift prägt jedes Detail – von der Auswahl der Materialien bis zum Design der Motive. So ist Butler James® kein anonymer Gebrauchsgegenstand, sondern ein Designer-Trolley mit Seele und Haltung. Als Weihnachtsgeschenk für Großeltern oder ältere Einzelpersonen steht er damit für Qualität, Persönlichkeit und verantwortungsvolles Schenken.