Silvia Hummel, Dipl. Mentaltrainerin: Warum Frauen nicht delegieren

Selbstwirksamkeit als Kompass: Den eigenen Weg gestalten

In einer Welt, die ständig Perfektion fordert, erinnert Silvia Hummel daran: Lebendigkeit entsteht oft durch kleine, mutige Schritte der Entlastung. Delegieren ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein kraftvoller Akt der Selbstermächtigung. Für alle Frauen, die ihren Weg bewusster gestalten möchten, bietet die Frauenexpertin und Mentorin regelmäßig neue Inhalte, Seminare und Events an, allen voran der monatliche Damensalon.

Weitere Informationen und aktuelle Termine zu Mentoring und Damensalon gibt es unter www.silvia-hummel.at.