Tierschutz mit Herz: Die Vision von Michael und Amra Midzan

Ausbau der Tierheim-Infrastruktur und neue Projekte

Die Vision von Ein Herz für Hunde ist klar umrissen: Das bestehende Engagement soll mit neuen Projekten für 2026 auf das nächste Level gehoben werden. Konkret planen Michael und Amra Midzan, ein größeres Tierheim zu errichten, das neben erweiterten Unterbringungsmöglichkeiten auch Platz für eine eigene Tierarztpraxis bieten soll. Diese strategische Weichenstellung folgt einem Leitgedanken: Tierwohl kann dann am besten gefördert werden, wenn Rettung, medizinische Versorgung und Vermittlung an einem Ort gebündelt sind. Gerade Kastrationskampagnen, die den Kreislauf des Straßenhundelieds dauerhaft unterbrechen, stehen im Zentrum der Pläne.

Vorbildlicher Auslandstierschutz mit stärkerer Gemeinschaft

In einer Branche, die immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen hat, wollen sich Michael und Amra Midzan als Vorzeige-Tierschützer positionieren. Ihre Methode: authentische, tagtägliche Berichterstattung über Instagram und Facebook. So wurde etwa im vergangenen Monat auf Social Media ein bewegender Rettungseinsatz dokumentiert, bei dem ein verletzter Hund aus einer Mülldeponie gerettet wurde. Die Community wurde zur Interaktion aufgerufen – Likes, Kommentare und geteilte Beiträge zeigen, wie wichtig digitale Teilhabe für den Verein ist. Die Transparenz ihres Handelns hebt Ein Herz für Hunde von vielen Auslandstierschutzorganisationen ab.