ZeCarb: CO₂-Reduktion als Schlüssel zur Dekarbonisierung

Die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Selbst bei massiver Elektrifizierung, Effizienzsteigerungen und dem forcierten Ausbau erneuerbarer Energien bleiben unvermeidbare Restemissionen – insbesondere in der Stahl-, Zement- und Chemieindustrie. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) müssen bis 2050 jährlich rund 1,2 Gigatonnen CO₂ abgeschieden werden, um das Pariser 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Der Weltklimarat (IPCC) und die Internationale Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) gehen davon aus, dass rund 20 Prozent der globalen Emissionsminderungen durch CCUS-Technologien erfolgen muss.

Warum CCUS unverzichtbar ist

Obwohl der Bedarf unbestritten ist, hinkt der Ausbau hinterher: Weniger als ein Drittel der geplanten Projekte wird derzeit umgesetzt. Unternehmen stehen daher vor einer entscheidenden Frage: Wie lässt sich der CO₂-Fußabdruck zuverlässig reduzieren, um den Weg zu den Netto-Null-Klimazielen zu ebnen?