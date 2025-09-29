Zeitarbeit als langfristige Lösung: Die Strategie von JB Vermittlungs GmbH für den Arbeitsmarkt

Weiterbildung schafft langfristige Perspektiven für beide Seiten

Die gezielte Förderung durch den SWF-Fond hat auch für Unternehmen einen hohen strategischen Wert. Indem Mitarbeiter geschult und weiterqualifiziert werden, reduziert sich das Risiko von Fehlbesetzungen und erhöht sich die Chance auf Fachkräftebindung. Arbeitnehmer wiederum können ihre Fähigkeiten ausbauen und am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig bleiben. Gerade in Zeiten technologischer Veränderungen ist diese Investition in Wissen ein entscheidender Vorteil. So trägt JB Vermittlungs GmbH mit ihrer erfolgreichen Fachkräftevermittlung dazu bei, dass österreichische Unternehmen zukunftssicher agieren und Arbeitnehmer ihre Chancen am Arbeitsmarkt erweitern können.