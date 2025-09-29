JB Vermittlungs GmbH bietet moderne Zeitarbeit und Fachkräftevermittlung in Österreich mit Perspektiven für Unternehmen und Beschäftigte.
Zeitarbeit als langfristige Lösung: Die Strategie von JB Vermittlungs GmbH für den Arbeitsmarkt

29.09.25

Zeitarbeit gilt heute nicht mehr als reine Notlösung, sondern als flexibles Modell mit Zukunft. Besonders in Zeiten von Fachkräftemangel zeigt sich, wie wichtig innovative Vermittlungsstrategien sind. Die JB Vermittlungs GmbH hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen und Arbeitnehmer gleichermaßen zu unterstützen – mit Transparenz, Weiterbildungsangeboten und langfristiger Zusammenarbeit.

Antworten auf den Druck am Arbeitsmarkt

Der Fachkräftemangel betrifft nahezu alle Wirtschaftsbereiche – von Industrie und Gewerbe bis hin zum Handwerk. Viele Unternehmen sehen sich gezwungen, Projekte zu verschieben oder Aufträge abzulehnen, weil qualifiziertes Personal fehlt. Besonders in Oberösterreich, einem der industriestärksten Bundesländer, wird die Situation zunehmend spürbar. Hier setzt die JB Vermittlungs GmbH an und positioniert Fachkräftevermittlung in Österreich durch Zeitarbeit als strategisches Werkzeug, um handlungsfähig zu bleiben. Damit wird eine Balance geschaffen zwischen betrieblicher Planungssicherheit und den Bedürfnissen von Arbeitnehmern.

JB Vermittlungs GmbH schafft Strukturen mit Sicherheit

Die JB Vermittlungs GmbH geht bewusst über das klassische Modell der Arbeitskräfteüberlassung hinaus und entwickelt Strukturen, die Transparenz und Verlässlichkeit schaffen. Digitale Matching-Verfahren ermöglichen eine passgenaue Zuordnung von Fachkräften zu Unternehmen, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass beide Seiten langfristig profitieren. Ergänzt wird dies durch klar geregelte Einsatzpläne, direkte Kommunikationswege und Feedbackschleifen, die für Sicherheit sorgen. Arbeitnehmer erhalten faire Entlohnung nach Kollektivvertrag, volle Sozialleistungen und die Chance, unterschiedliche Branchen kennenzulernen. Unternehmen wiederum gewinnen Zeit, da Bewerbungsprozesse und Administration vollständig übernommen werden.

SWF-Fond als Karriere-Booster für Beschäftigte

Ein wesentlicher Eckpfeiler des Ansatzes ist der Sozial- und Weiterbildungsfonds (SWF-Fond), der den entscheidenden Unterschied zu vielen anderen Zeitarbeitsmodellen darstellt. Über diesen Fond werden Qualifizierungen finanziert, die Beschäftigten neue berufliche Möglichkeiten eröffnen. Für Arbeitnehmer bedeutet das, dass ein zunächst befristeter Einsatz nicht zwangsläufig das Ende, sondern oft der Beginn einer langfristigen Karriere ist. Unternehmen profitieren parallel von besser geschultem Personal, das aktuelle Anforderungen am Arbeitsmarkt erfüllen kann. Geschäftsführer Jürgen Bammer betont, dass JB Vermittlungs GmbH dadurch nicht nur Arbeitskräfte vermittelt, sondern aktiv Karrieren gestaltet.

Weiterbildung schafft langfristige Perspektiven für beide Seiten

Die gezielte Förderung durch den SWF-Fond hat auch für Unternehmen einen hohen strategischen Wert. Indem Mitarbeiter geschult und weiterqualifiziert werden, reduziert sich das Risiko von Fehlbesetzungen und erhöht sich die Chance auf Fachkräftebindung. Arbeitnehmer wiederum können ihre Fähigkeiten ausbauen und am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig bleiben. Gerade in Zeiten technologischer Veränderungen ist diese Investition in Wissen ein entscheidender Vorteil. So trägt JB Vermittlungs GmbH mit ihrer erfolgreichen Fachkräftevermittlung dazu bei, dass österreichische Unternehmen zukunftssicher agieren und Arbeitnehmer ihre Chancen am Arbeitsmarkt erweitern können.

Praxisbeispiel? Fachkräftevermittlung in Österreich

Wie sich dieser Ansatz bewährt, zeigt das Beispiel der Jodl Verpackungen GmbH in Lenzing. Das Unternehmen steht bei großen Aufträgen regelmäßig vor der Herausforderung, kurzfristig zusätzliche Produktionskapazitäten bereitzustellen. Hier gelang es JB Vermittlungs GmbH, innerhalb weniger Tage qualifizierte Bewerber bereitzustellen, die durch klare Einsatzpläne und transparente Kommunikation schnell ins Team integriert wurden. Zusätzlich konnten die Mitarbeiter über den SWF-Fond Weiterbildungen in Anspruch nehmen, was ihre Chancen auf eine spätere Übernahme erhöhte. Für das Unternehmen bedeutete das einerseits die Einhaltung wichtiger Produktionsfristen, andererseits die Möglichkeit, auf geschulte Fachkräfte zurückzugreifen.

JB Vermittlungs GmbH setzt mit fairer Zeitarbeit neue Branchenstandards

Die Zeitarbeitsbranche kämpft bis heute mit hartnäckigen Vorurteilen. Begriffe wie „Ausbeutung“ halten sich in der öffentlichen Wahrnehmung. JB Vermittlungs GmbH setzt hier bewusst andere Maßstäbe: Transparente Prozesse, faire Entlohnung und persönliche Betreuung gehören zu den zentralen Prinzipien. Diese Werte schaffen Vertrauen sowohl bei Unternehmen als auch bei den Mitarbeitern. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung positioniert sich das Unternehmen als positives Beispiel in einer Branche, die häufig mit Skepsis betrachtet wird. Ziel bleibt eine Fachkräftevermittlung in Österreich, die fair, transparent und zukunftsorientiert gestaltet ist.

Weitere Informationen zur Fachkräftevermittlung von JG Vermittlungs GmbH gibt es unter www.jb-gmbh.at

Kontakt:

JB Vermittlungs GmbH

Jürgen Bammer

Gewerbepark 5

4880 St. Georgen im Attergau

+43 7667 21 480

[email protected]

Stand: