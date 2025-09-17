Noch vor dem Ersten Weltkrieg konnte Hollenstein erste Werke in Bregenz, Innsbruck, München und Zürich präsentieren. 1915 meldete sie sich freiwillig zum Kriegsdienst. Sie wurde als Mann in den Sanitätsdienst aufgenommen, tat von Mai bis August 1915 an der Südfront Dienst; nach ihrer Enttarnung als Frau bei einer Truppeninspektion im Sommer 1915 wurde sie als Kriegsmalerin für das Kriegspressequartier und das Heeresgeschichtliche Museum eingesetzt. 1917 erhielt Hollenstein wie viele andere Soldaten das Kaiser-Karl-Truppenkreuz.

Schedlmayer, 49, wählt für ihr Lebensbild einen ungewöhnlichen Ansatz. Sie verschneidet in „Hitlers queere Künstlerin“ die Vita Hollensteins mit drängenden Fragen und Debatten unserer Gegenwart. Einerseits ermöglicht dies überraschende Perspektiven auf ein unkonventionelles Frauenleben im 20. Jahrhundert, indem die Biografin die Genderfluidität – jenes Konzept, bei dem sich die Geschlechtsidentität einer Person verändern kann – auf Hollensteins Selbstinszenierung als Soldat Stephan mit Kurzhaarschnitt anwendet.

Andererseits: Der forcierte Blick durch die sozialpolitische Brille des 21. Jahrhunderts rückt die Malerin, die bereits 1934 der in Österreich verbotenen NSDAP beigetreten war, immer wieder in den Hintergrund. Schedlmayer kreiselt um Hollenstein, assistiert von Donald Trump und Dragqueens, AfD-Politikerin Alice Weidel und „Volks-Rock ’n’ Roller“ Andreas Gabalier, den FPÖ-Granden Udo Landbauer und Walter Rosenkranz, Russlands Machthaber Wladimir Putin und der Choreografin Doris Uhlich mit ihrem „Pudertanz“.

Das Spekulative schaut dabei gern um die Ecke, die Tücke der Vereinfachung erzeugt einen Sog der Stereotypen: „Was wäre aus ihr wohl geworden, wenn sie nicht Künstlerin im frühen 20., sondern beispielsweise Managerin im 21. Jahrhundert geworden wäre? Mit ihren Fähigkeiten, ihrer charismatischen Persönlichkeit, die offenbar über eine gewisse Überzeugungskraft verfügte: Wäre sie Konzernboss, Immobilienmagnatin, Vorstandsvorsitzende?“