IT is a problem

Der Mangel bedroht längst nicht mehr nur die Branche selbst, sondern den gesamten Wirtschaftsstandort. Der Umsatz der inzwischen knapp 24.000 IKT-Unternehmen in Österreich beträgt heute 47,6 Milliarden Euro. Das sind fast zehn Prozent vom heimischen BIP. „Wenn also diese Branche stockt, stockt letztlich Österreich“, so Harl. Schon jetzt entgehen der heimischen Wirtschaft durch den IT-Fachkräftemangel jährlich 4,9 Milliarden Euro an Wertschöpfung, bald werden es 6,8 Milliarden sein. Jede fehlende IT-Fachkraft schlägt durchschnittlich mit 175.000 Euro Verlust zu Buche.

Die Scham mag nicht berechtigt sein. Die Sorge schon. Christiane M. teilt sie mit vielen Unternehmer:innen. Für den Österreichischen Infrastrukturreport 2025 um ihre Einschätzung gebeten, antworteten 62 Prozent der heimischen Manager:innen auf die Frage, ob der Fachkräftebedarf im IT-Bereich hierzulande ausreichend gedeckt sei, klar mit Nein. 51 Prozent fehlt bereits Personal, insbesondere in den Bereichen Cybersecurity, Programmierung, Systemadministration und Netzwerktechnik. Dabei geht es nicht um einzelne Schlüsselpositionen. Alleine in der IT-Branche können laut einer Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts derzeit 12.000 Arbeitsplätze nicht besetzt werden. Österreichweit fehlen insgesamt sogar mehr als 28.000 IT- Fachkräfte, quer durch alle Bereiche der Wirtschaft. „Bis 2030 könnte sich die Zahl auf fast 39.000 erhöhen“, sagt Alfred Harl, Obmann des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) der WKO und Präsident des europäischen Beratungsverband FEACO.

Bei der Suche nach IT-Leuten blickte die Unternehmerin nach der Pandemie daher weiter, viel weiter. Heute arbeiten zwei Inder, ein Nigerianer und eine Brasilianerin für sie. Allerdings remote. Denn auch die wenigen, die zuvor überhaupt bereit gewesen waren, ihre Familien zu verlassen, kehrten schnell in ihre Heimat zurück. „Sie waren hier einfach nicht glücklich. Die Willkommenskultur in Österreich hat noch viel Luft nach oben“, sagt sie. „In ihren Herkunftsländern können meine Mitarbeiter:innen mit ihrem Gehalt hingegen fürstlich leben und haben weniger Scherereien – angefangen bei der Wohnungssuche bis hin zum Kindergartenplatz.“ Mit dem Remote-Modell einhergehende Probleme wie die Zeitverschiebung, komplexe Verträge oder Englisch als Arbeitssprache nimmt sie in Kauf. „Diese Hürden sind fast ein Klacks im Vergleich zum bürokratischen Kampf um die Arbeitsgenehmigungen.“

Der Elefant steht nicht erst seit gestern im Raum. Demograf:innen warnen mit Blick auf die Pensionierungswelle der Babyboomer bereits seit Jahrzehnten vor ihm. Doch getan hat sich seitdem (zu) wenig. Nicht nur in Österreich, in der gesamten EU. Denn auch auf europäischer Ebene fehlen eine Million IT-Fachkräfte, in fünf Jahren werden es acht Mal so viele sein. Christiane M. spürt das bereits. Früher hatte sie Jobannouncen auch in anderen EU-Ländern geschaltet. Das spart sie sich mittlerweile. „Der Markt ist leer.“

Alfred Harl teilt die Kritik der Unternehmerin. Zwar habe man die Rot-Weiß-Rot-Karte für qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten im Oktober 2022 reformiert und die Kriterien erleichtert. Seither wurden auch 53 Prozent mehr Anträge bewilligt. Dennoch befand selbst der Rechnungshof, dass das System mit seinen schwer voneinander abgrenzbaren Kartenvarianten (fünf bei der RWR-Karte plus die Blaue Karte EU) noch immer „komplex und für Antragstellende schwer verständlich ist“. Und für die Lösung privater Themen, die mit der Relocation verbunden sind, fehle es sowieso an klaren Wegweisern, so Harl.

Deshalb hätte Österreich auch die Chance nicht nutzen können, die sich mit den aus der Ukraine geflohenen IT-Spezialist:innen bot, sagt der UBIT-Obmann. Und darum drohen selbst innovative Ansätze für die Anwerbung aus Staaten, die aufgrund ihrer jungen, mobilen und gut ausgebildeten Bevölkerung das Potenzial hätten, die heimischen Personallücken zu schließen, letztlich zu verpuffen. Etwa der virtuelle Hackathon, den die WKO gemeinsam mit dem Arbeitsministerium und der Austrian Business Agency (ABA) im Herbst 2023 in Brasilien veranstaltet hatte, um Fachkräfte auf Jobmöglichkeiten in Österreich aufmerksam zu machen. Oder die Projekte am Balkan. In Albanien werden etwa an der HTL Peter Mahringer IT-Studierende nach österreichischem Lehrplan ausgebildet. Und im Kosovo hat man in Kooperation mit einem IT-Ausbildungszentrum das Zertifizierungssystem angepasst, um den Absolvent:innen einen leichteren Zugang zu Österreichs Arbeitsmarkt zu ermöglichen. „Doch erst wenn wir geeigneten Kandidat:innen auch einen niederschwelligen Implementierungspfad zeichnen können, den jede:r kennt und gehen kann, um bei uns zu arbeiten und zu leben, werden Bemühungen, ausländische Fachkräfte zu gewinnen, auch fruchten“, so Harl.

Ein schwieriges Thema

Auf dieses Fruchten kann und will Christiane M. nicht setzen, auch wenn sie „Blütenansätze“ erkennt. So begrüßt sie etwa, dass 2019 mit der Abteilung „Work in Austria“ der ABA eine zentrale Anlaufstelle für Fachkräfte geschaffen wurde, die den Außenauftritt der Republik koordiniert. Doch sie glaubt nicht, „dass es gelingt, den Standort Österreich in der wachsenden internationalen Konkurrenz derart zu stärken, dass wir durch den Fachkraft-Import die durch den demografischen Wandel klaffende und durch die fortschreitende Digitalisierung weiter wachsende Personallücke schließen können. Auch und vor allem, weil qualifizierte Zuwanderung ein schwieriges Thema ist und bleibt in der österreichischen Politik und eine einheitliche Kommunikationsstrategie kaum möglich ist.“